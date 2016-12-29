Başkan Toltar'dan yeni yıl mesajı!

2016'yı geride bırakıp 2017'ye yeni umutlar ve beklentiler ile girdiklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Geride bıraktığımız 2016, ülkemiz ve dünyamız açısından zor bir yıl olurken, kalplerimizde ve zihinlerimizde yer eden olaylar ve gelişmelerin yarattığı sonuçlar, toplumsal açıdan da derin izler bıraktı. Ancak tarihsel deneyimimizin bize öğrettiği, yeni bir yarın inşa etme gücünün bu topraklarda ve bu toprağın insanında tükenmez bir hazine olduğudur. Bizi sarsan şeyler her ne olursa olsun, bu sarsıntılardan güçlenerek çıkmak bizim coğrafyamızın en temel karakteristiğidir.

MİLLETİMİZ HAİNLERE DUR DEDİ

2016 yılında gerçekleşen terör saldırıları ve hainlerin 15 Temmuz’daki darbe girişimine halkımız bayrağına ve devletine sahip çıkarak gerekli cevabı vermiştir. Bu zor günlerde kenetlenen aziz milletimiz birlik ve beraberliğinin en güzelini sergileyerek dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı yazmıştır. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız etrafında kenetlenen milletimiz yaşanan tüm oyunlara ölümü göze alarak dur demiştir."dedi.

MODERN DİLOVASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Açıklamasına devam eden Başkan Toltar, "Bilindiği gibi, göreve geldiğimiz günden bu güne kentimizi yeniden yapılandırmak ve modern bir Dilovası oluşturmak için gerekli tüm çalışmaları başlatarak şehrimizi güzelleştirmek adına bütün hizmetleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Şeffaf, adaletli ve hesap verebilir bir hizmet anlayışıyla şehrimiz için gerekli olan her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Şehrimizin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Bunları gidermek için 2017 yılında da gerekli planlama ile çalışmalarımız devam edecek. İnanıyoruz ki biz çalıştığımız müddetçe şehrimiz güzelleşecek, değişecek, yenilenecektir.

YENİ YIL YENİ UMUTLAR

İlçemize ve değerli Dilovası halkına 2016 yılında hizmet etmek için var gücümüzle çalıştık, mücadele ettik. “İnsan odaklı yönetim” anlayışı ve “halkımızın sorunu bizim sorunumuzdur” düşüncesi her zamanki gibi düsturumuz oldu. Şimdi yeni bir yıla yeni umutlar ile giriyoruz. 2017 Yılının öncelikle dünyamıza ve ülkemize huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyor, kıymetli hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum"dedi.