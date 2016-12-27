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Başkandan mesaj var!

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, yeni yıl nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkandan mesaj var!

27 Aralık 2016 Salı 14:53

 TEK BAYRAK-TEK DEVLET ÜLKÜSÜ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, yeni yıl nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. 2017’nin yeni umutlar ve ideallerle beklendiğini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Acısı, tatlısı ve mutluluklarıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2016 yılında cereyan eden terör saldırıları ve hainlerin 15 Temmuz’daki kalkışması, Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ‘tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet’ ülküsünde kenetlenen aziz milletimiz tarafından gerekli cevap verilerek bertaraf edildi.

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ PEKİŞİYOR

Yaşanan bu hadiseler ve terör odaklarının hain saldırıları, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını hain emellerin aksine daha da kuvvetlendiriyor. Bu vesileyle 2017 yılının; ekonomik gelişmişliği ve siyasi istikrarıyla bölgesinde lider ülke konumuna hızla yerleşen güzide ülkemize ve tüm dünyaya, bereket, sağlık, huzur ve barış dolu günler getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Dilerim ki 2017’de; komşu ülkelerimizde ve İslam coğrafyasında akan kardeş kanı ve gözyaşı diner, yerine barış ve huzur tesis edilir.  Aziz milletimizin ve çok kıymetli hemşerilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, selam ve saygılar sunarım” dedi.

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