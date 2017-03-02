Başkanlar BAŞSİAD'da

Başkanlar BAŞSİAD’ın konuğu oldular

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başarılı İş Adamları Derneği (BAŞSİAD) Başkanı Barış Arat ve yönetim kurulunu ziyaret etti. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Korkmaz’ın da katıldığı ziyarette, iş dünyasında ki gelişmeler ve yaklaşan 16 Nisan Anayasa referandumu da görüşüldü.

“İZMİT-KANDIRA YOLU, KEFKEN’E KADAR DUBLE OLACAK”

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde gerçekleştirdiği hizmetlerden ve projelerden bahseden Karaosmanoğlu, “2017’nin sonunda yüzde 99 olan arıtma oranımızı yüzde yüze çekeceğiz. İzmit-Kandıra yolu Kefken’e kadar duble yol haline gelecek. Kuzey Otoyol ihalesine yapıldı, çalışmalar başlandı. Kandıra Gıda OSB’de de bu yıl kazma vurulabileceğine inanıyorum” dedi. Kandıra’da Namazgâh Barajı yapılırken, vatandaşların arazilerin kamulaştırmalarında anlaşarak ve mahkemelik olmayarak yaptıklarını belirten Karaosmanoğlu, “Kamulaştırma bedeli olarak 100 Milyon TL’ye yakın ödeme yaptık. Bu baraj ve yapılacak Gıda OSB, tarımsal ve hayvansal ürünlerin Kandıra bölgemizde üretileceğini ve farklı kentlere satılacağını, köylümüzün kazanacağını göreceğiz” diye konuştu.

“TÜRKİYE, YAZILIM ALANINDA ETKİN OLMAYA BAŞLADI”

Bilişim alanında yazılımı çok önemsenmesi gereğini Başarılı İş Adamları Derneği üyelerine hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “ARGE çalışmalarına verilen teşviklerini çok iyi takip etmelisiniz. Karşılıksız hibelerle gençlere destek olunuyor. Artık Türkiye, yazılım alanında etkin olmaya başladı. Ancak çok gelişme kaydetmeliyiz. Bu gelişmelerin stratejik alanlarda olması aslına bakarsanız batıyı rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMET KRİZLERİ ORTADAN KALKACAK”

Dünya’da ki ekonomik savaşların nedenli büyük olduğunun da konuşulduğu birliktelikte, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşılmasını engellemek isteyenlerin terör faaliyetlerinin arkasında olduklarını belirten Karaosmanoğlu, “Terör örgütlerine verilen destekler kesilse, bu cani ve hain örgütler üç gün yaşayamazlar. Bakınız Fırat Kalkanı Harekâtı nedeniyle El Bab’da olmamız, terör yatağının ülkemizde ki tehlikelerine karşı kurutulmasıdır” dedi. Referandumda güçlü bir evet çıkmasının dış güçlerin ülkemiz üzerinde umutlarının kırılmasına vesile olacak diyen Karaosmanoğlu, “Ülkemiz hükümet krizlerini artık kaldıramıyor. 16 Nisan’dan sonra bu tür krizler ortadan kalkacak. Unutmayın bu ülkede güvenoyu krizleri de yaşadı. Geçmişin siyasi oyunları gençlerimize çok iyi anlatalım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha hızlı ve kalkınmış olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

DOĞAN, “BU SİSTEMLE DEVLETİN KURUMLARI DAHA DİRİ OLACAK”

Geçmişin karanlık dönemi olan 28 Şubat’ın, 16 Nisan’dan sonra yaşanmayacağını vurgulayan Karaosmanoğlu, “Bunun için bu anayasa halk oylamasını gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz üzerinde ki planlarını bertaraf etmiş olacağız. Bu noktada nesillerimizi iyi yetiştirmeliyiz. Burada sizlere de görev düşmektedir” ifadelerini kullandı. Ziyarete katılan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’da, “Bu zamana kadar CHP her şeye karşı çıktı. Hastanelerin birleşmesine, ilacın insanımız tarafından rahat ulaşılmasına, belediyelerin birleşmesine ve birçok güzel işin karşısında durdular. Cumhurbaşkanlı Hükümet Sistemi’nin de karşısında duruyorlar. Bu sistemle ülkemizin kurumları daha diri olacak” açıklaması yaptı. Görüşme karşılıklı fikir alış verişinin yanı sıra yerel hizmetlerde ortaya koyulan önerilerin yapılmasıyla sona erdi.