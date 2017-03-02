Başvurular Başladı

Gebze Akademi Lise için başvuru dönemi başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daires Başkanlığı’nın Gebze Beylikbağı’nda açacağı Akademi Lise için başvuru dönemi başladı. Gebze Akademi Lise’den yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapacak.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Büyükşehir Belediyesi’nin sitesine giren öğrenciler burada verilen link üzerinden ön kayıt formuna ulaşacak. Formu istenen bilgiler doğrultusunda dolduran öğrencilerin başvurusu Büyükşehir Belediyesi’nce alınmış olacak.

Başvuruların yoğunluğuna göre ise sınav yapılacak.

İZMİT’E GELMEK ZORUNDA KALMAYACAKLAR

Bilindiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğitim alanındaki en önemli projelerinden biri olan Akademi Lise’nin Gebze Şubesi için kolları sıvamıştı. Gebze Beylikbağı’nda hizmet verecek olan Akademi Lise, Gebzeli gençler için büyük önem taşıyor. Zira Gebzeli öğrenciler daha önce Akademi Lise’den yararlanmak için İzmit’e gelmek zorunda kalıyordu. Öğrenciler, Gebze Akademi Lise’nin açılmasıyla ücretsiz olarak kendi bölgelerinde bu imkandan yararlanabilecek. Akademi Lise’nin Gebze Şubesi yakın zamanda hizmete girecek.

ÖĞRENCİLER İÇİN HERŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Gebze Akademi Lise, Beylikbağı’nda hizmet verecek. 1200 metrekarelik alan üzerindeki iki katlı bir binada eğitim verecek olan Gebze Akademi Lise içinde 7 derslik bulunacak. Bunun yanı sıra bina içinde bir el sanatları atölyesi, kütüphane, internet ve bilişim dersliği ile iki adet kafe yer alacak. İdari Odası, mutfak ve depoların yer alacağı binada ayrıca bir adet de Rehberlik Odası hizmet verecek. Gebze Akademi Lise’den Çayrıova, Darıca ve Dilovası’nda yaşayan gençler yararlanabilecek.