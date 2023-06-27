banner910
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bayramda Parkomatlı Otoparklar Ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mezarlık ziyareti için vatandaşlara arife ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti verecek. Ayrıca 4 gün boyunca Belde A.Ş’ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz hizmet verecek.

Bayramda Parkomatlı Otoparklar Ücretsiz

27 Haziran 2023 Salı 14:20

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dini bayramlarda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı’nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor. Bu çerçevede, mezarlık ziyareti için vatandaşlara arife ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti verilecek. Mezarlıklara Batı Terminali'nden sabah saat 09.00'dan itibaren saat 16.00'ya kadar her saat başı ücretsiz servis kaldırılacak. Ayrıca Kurban Bayramı'nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş’ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Bayram boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek. 
                               


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İzmitEskihisarGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Metruk Evdeki Göçükte Ölen 15 Yaşındaki Ömer Faruk Son Yolculuğuna Uğurlandı Metruk Evdeki Göçükte Ölen 15 Yaşındaki Ömer...
Özel Çocuklar için 100 Özel Sınıf Özel Çocuklar için 100 Özel Sınıf
Atatürk’ün Aracının Replikası İzmit'te Olacak Atatürk’ün Aracının Replikası İzmit'te Olacak
Otobüse Çarpan Otomobildeki Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti Otobüse Çarpan Otomobildeki Aileden 3 Kişi Hayatını...
Bayramda 4 Gün Boyunca Ücretsiz Ulaşım Bayramda 4 Gün Boyunca Ücretsiz Ulaşım
Ustam Kocaeli'de Yeni Eğitim Dönemi Başvuruları Başladı Ustam Kocaeli'de Yeni Eğitim Dönemi Başvuruları...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Metruk Evdeki Göçükte Ölen 15 Yaşındaki...
Derince ilçesinde metruk evdeki yıkım çalışmaları sırasında sundurmanın üzerine çökmesiyle hayatını...

Haberi Oku