Bayramda Parkomatlı Otoparklar Ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mezarlık ziyareti için vatandaşlara arife ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti verecek. Ayrıca 4 gün boyunca Belde A.Ş’ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dini bayramlarda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı’nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor. Bu çerçevede, mezarlık ziyareti için vatandaşlara arife ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti verilecek. Mezarlıklara Batı Terminali'nden sabah saat 09.00'dan itibaren saat 16.00'ya kadar her saat başı ücretsiz servis kaldırılacak. Ayrıca Kurban Bayramı'nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş’ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Bayram boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek.

İHA