BELEDİYE BAŞKANI MUZAFFER BIYIK, KAN BAĞIŞINDA BULUNDU

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından acil kan ihtiyacına yönelik Darıca Belediyesi, kampanya başlatırken Darıcalılar, kan bağışı için sıraya girdi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da depremzedeler için kan verdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Darıca Belediyesi ile Kızılay’ın ortaklığında başlatılan kan bağışı kampanyasına Darıcalılar yoğun ilgi gösterdi. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde kurulan Kızılay kan bağışı noktasında kan vermek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

BAŞKAN BIYIK KAN VERDİ

Depremin ardından hemen harekete geçen ve deprem bölgesine ulaştırılması için yardım kampanyaları başlatan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kan veren vatandaşları ziyaret ederek duyarlılıkları için teşekkür etti. Depremin yaralarını hep birlikte sarmak için çalıştıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık daha sonra depremzedeler için kan bağışında bulundu. Devlet ve millet el ele vererek yüzyılın felaketi olan depremin yaralarını hep birlikte sarmak için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, deprem bölgesi için yardım kampanyalarının süreceğini söyledi.

DARICA’DAN 11 TIR YARDIM

Darıca Belediyesi ayrıca depremzedeler için gıda kolisi ve kışlık giyecek kampanyası da düzenlerken Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde toplanan ürünler titizlikle tırlara yükleniyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da vatandaşlarla halkla oluşturarak toplanan ürünleri tırlara yükledi. Ardından tırlar dualar eşliğinde uğurlandı. Darıca’nın güzel bir dayanışma örneği sergilediğini belirten ve vatandaşlara yardımları için teşekkür eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Depremin ilk anından itibaren hızlı bir şekilde organize olarak depremden zarar gören vatandaşlarımız için çalışmaya başladık. Şu ana kadar 11 tırı AFAD koordinesinde deprem bölgesine uğurladık. Toplanan yardımlarla yeni tırları da ulaştıracağız. Daha önce iş makinelerimizi ve personellerimizi de gönderdik. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.