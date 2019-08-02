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Belediyeden işçilere erken bayram

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyede düşük ücretle çalışan işçilerin maaşlarına oransal olarak daha fazla artış imkanı sunan toplu İş sözleşmesini imzalayarak Kurban Bayramı öncesinde işçilerin yüzünü güldürdü.

Belediyeden işçilere erken bayram

02 Ağustos 2019 Cuma 10:00

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzaladı. Belediyede düşük ücretle çalışan personelin ücretlerini iyileştirmek ve işçiler arasında ve ücret adaletsizliğini gidermeyi amaçlayan toplu iş sözleşmesi imza töreni başkanlık makamında gerçekleşti.

Seçim döneminde belediyede düşük ücretle çalışan personelin maaşlarına emeğe saygı çerçevesinde iyileştirme yapma sözü veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi bir sözünü daha yerine getirdi.  Sendika ile Toplu İş sözleşmesini imzalayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Hizmet İş sendikası ile işçilerimizin hepsini kapsayan güzel bir sözleşme oldu. İşçilerimizin adil ortamda çalışması için güzel bir çalışma yaptık ve imza altına aldık. Hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

Hizmet İş Sendikası Kocaeli şube Başkanı İdris Ersoy’da, “Çayırova Belediyesinde çalışan işçilerimizin 2018 enflasyon farkından doğan mağduriyetini en üst seviyede giderecek bir çalışma yaptık ve imza altına aldık. Güzel bir çalışma oldu. Belediye başkanımıza işçilerimiz adına teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Düşük ücret alan personele oransal olarak daha fazla artış imkanı sağlayan sözleşmeye yansıyan ücret artışları işçilerin Temmuz maaşları ile birlikte hesaplarına yatacak.

 

 

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