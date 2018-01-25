Bilgi evlerinde değerler eğitimi

Darıca’da faaliyetlerini sürdüren Güzide Gençlik ve Kültür Merkezi ile yapılan işbirliği çerçevesinde, bilgi evinde eğitim gören öğrenciler sevgi, saygı, sorumluluk, adalet, güven, özgüven, alçakgönüllülük, empati, çalışkanlık ve sabır gibi konularda eğitime tabi tutuluyor.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Eşi Teslime Karabacak’la birlikte değerler eğitimi alan öğrencileri ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Bilgi Evleri bünyesinde sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında verilen değerler eğitimiyle ilgili öğrencilerle sohbet eden Başkan Karabacak, “çocuklarımızın sömestr tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri adına böyle bir çalışmayı hayata geçirdik. Çocuklarımızın hem eğlenmeleri hem de yaşam boyunca istifade edebilecekleri bilgiler edinmeleri son derece çok faydalı oluyor. Örf, adet, gelenek ve göreneklerine bağlı nesiller yetişmesi adına yaptığımız çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek.” diyerek düşüncelerini açıkladı.