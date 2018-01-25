Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Eşi Teslime Karabacak’la birlikte değerler eğitimi alan öğrencileri ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Bilgi Evleri bünyesinde sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında verilen değerler eğitimiyle ilgili öğrencilerle sohbet eden Başkan Karabacak, “çocuklarımızın sömestr tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri adına böyle bir çalışmayı hayata geçirdik. Çocuklarımızın hem eğlenmeleri hem de yaşam boyunca istifade edebilecekleri bilgiler edinmeleri son derece çok faydalı oluyor. Örf, adet, gelenek ve göreneklerine bağlı nesiller yetişmesi adına yaptığımız çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek.” diyerek düşüncelerini açıkladı.
Bilgi evlerinde değerler eğitimi
Darıca Belediyesi bünyesinde farklı noktalarda faaliyetlerini sürdüren bilgi evleri, sömestr tatilinde öğrencilere değerler eğitimi vererek tatillerini en iyi şekilde geçirmelerine olanak sağlıyor.