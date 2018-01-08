Bilgievleri Finalde Kıyasıya Yarıştı





Çayırova Belediyesi Bilgievleri arasında düzenlenen Türkçe, ingilizce, fen, matematik, sosyal bilgiler, genel kültür ve mental aritmetik branşlarında gerçekleşen bilgi yarışmasının finali Yunus Ergüz Bilgievi’nin şampiyonluğu ile noktalandı.

Bilgi Yarışmasının Birincisi İnönü Bilgievi



Bilgievleri arasında düzenlenen ve finalinin Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda yapıldığı bilgi yarışmasında 6 bilgievi kıyasıya yarıştı. 3’er kişilik takımlardan oluşan ve finalde 18 öğrencinin bilgilerini yarıştırdığı etkinliğin 1.’si İnönü Mahallesi Yunus Ergüz Bilgievi oldu. Kıyasıya yarışlara sahne olan ve salonu dolduran öğrencilerin tezahüratları ile noktalanan bilgi yarışmasında bilgievlerinde öğrencilere sunulan Türkçe, ingilizce, fen, matematik, sosyal bilgiler, genel kültür ve mental aritmetik alanlarından sorular yöneltildi.



İlçedeki 6 Bilgievi arasında düzenlenen ve genç beyinlerin kıyasıya yarıştığı program 1 saatlik sürede tamamlandı. Finale kalan bilgievleri arasındaki yarışlarda daha çok soru cevaplayan Yunus Ergüz Bilgievi ipi göğüsledi. Buna göre ikinciliği Emek Mahallesi Şehit Asb. Ömer Halisdemir, Özgürlük Mahallesi Türkan Göktürk, Atatürk Mahallesi Şehit Yrb. İlker Çelikcan Bilgievleri paylaşırken, üçüncülüğü Şekerpınar Mahallesi Bilgievi ve dördüncülüğü ise Akse Mahallesi Hakcan Döven Bilgievi elde etti. Bilgievleri öğrencilerinin becerilerini ve yeteneklerini konuşturduğu yarışmada finalist olan tüm öğrenciler Belediye Başkanı Şevki Demirci tarafından ödüllendirildi.

Demirci, “10.000 Öğrenciye Bilgievlerinde Bilgi Aşılıyoruz”

Düzenlenen bilgi yarışmasının finalinde öğrencileri ödüllendiren Belediye Başkanı Şevki Demirci, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti. 6 bilgievinden finalist olarak yarışan tüm öğrencilerin şampiyon olduğunu açıklayan Demirci, katılımcı öğrenci ve velilere de coşkularından dolayı teşekkür etti. Bilgievleri’nin yaklaşık 10.000 öğrenciye çeşitli alanlarda hizmet verdiğini hatırlatan Demirci, modern ve fiziki imkanlarıyla göz dolduran bilgievlerinin yeniliklerle donatıldığını söyledi.

Demirci, “Tüm Öğrencilerimiz Birinci”

Zengin kütüphanelere, modern teknoloji ve bilgisayar sınıflarına, etüt ve etkinlik alanlarına, hobi odalarına, spor ve sanat atölyelerine sahip olan bilgievlerinde Türkçe, ingilizce, fen, matematik, sosyal bilgiler ve mental aritmetik branşlarında yardımcı dersler sunduklarını belirten Belediye Başkanı Şevki Demirci, “Öncelikle bilgi yarışmasında ter döken tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Benim gözümde hepsi şampiyon. Hepsi birinci. Çünkü Bilgievlerimiz hedefine ulaştı. Sizlerin de gördüğü gibi her bir soru için kıyasıya yarışan öğrencilerimiz var. Bilgievlerimizin kendilerine sunduğu bilgi dünyasında her biri eğitimini en iyi şekilde alma gayretindeler. Bunu buradaki yarışmada bir kez daha görmüş olduk. Önemli olan birinci olmak değil, yarışmalara katılıp çaba göstermek, özgüvenlerini tazelemek ve bilgilerini paylaşmaktır. Bugün burada 1 bilgievimiz birinciliği elde etti. Diğer bilgievlerimizin kıymetli öğrencileri üzülmesin. Daha çok çalışıp bir sonraki yarışmada başarıya ulaşacaklarından eminim.” dedi.