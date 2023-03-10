Binanın kirişlerinin toprakla doldurulduğu iddia edilmişti, müteahhitten açıklama (VİDEOLU HABER)

- "Gerçekten kamuoyu ile paylaştığı gibi deprem ve yapı sağlamlığı ile ilgili endişesi bulunsaydı, fotoğraf ve videoları neden 2 aydan fazla bekletti"





- "Yaşanılan olay dışardan göründüğü kadar masumane olmayıp, iyi planlanmış ve kurgusu hazırlanmış pis bir oyundur"

Kocaeli'de inşaat temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğu iddia edilen 23 daireli 8 katlı binanın müteahhiti açıklamalarda bulundu. Müteahhit Ahmet Günel, "Yaşanılan olay dışardan göründüğü kadar masumane olmayıp, iyi planlanmış ve kurgusu hazırlanmış pis bir oyundur. Maksat şirketimizi karalamak, en azından kamuoyunda kafalarda şirketimiz ve projelerimiz ile ilgili şüphe uyandırmaya yöneliktir. Bu şahısla ilgili gerekli yasal işlemlerimizi başlatmış bulunmaktayız" dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 23 daire yapılması planlanan inşaatın kalfalığını yapan 56 yaşındaki Sadık Şengül, yapının temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğu iddiasıyla Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, çektiği görüntüleri ise gazeteciler ile paylaşmıştı. 8 katlı yapılması planlanan inşaatta kirişlerin betonla doldurulması gerekirken toprakla doldurulduğu ve frizlerin kolonlarla bağlantılı olmadığı öne sürülmüştü.

"Kendi imalat dönemi esnasında çektiği videoları paylaşmıştır"

Söz konusu inşaatın müteahhiti Ahmet Günel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Günel, "İlgili kişi ile 3 Aralık 2022 tarihinde alt taşeron olarak sözleşme yapılmış, 50 gün sonra yapmış olduğumuz sözleşmesinin içeriği gereği olan imalat kurallarına, usul ve esaslarına ve iş ahlakına daha önceden ikazların yapılmış olmasına rağmen uymayışı ve konu hakkında titizlik göstermeyişi nedeniyle şantiyedeki çalışmasına devam etmeyeceği kendisine tebliğ edilerek 25 Ocak 2023 tarihinde sözleşmesi feshedilmiştir. Oğlunun bu durumu düzeltmek için şirketimizden bir şans istemesi ve çalışma hevesinde olmasından dolayı 1 Şubat 2022 tarihinde ayrı yeni sözleşme yapılmış ve ilgili kişinin tamamen şantiyemizden ayrılması istenmiştir. 35 gün sonrada 6 Mart 2023 Pazartesi günü oğlu ile yaptığımız toplantı sonrasında işe devam edememe kararı almış, sözleşmesinin feshedilmesini ve hesabının kapatılmasını talep etmiştir. Aynı gün sözleşme gereği alacaklı olduğu tüm meblağlar ödenmiş ve ilişki kesilmesi gerçekleştirilmiştir. Aynı gün öğleden sonra tarafımıza ilgili şahıs tarafından telefondan gönderdiği ve kendi imalat dönemi esnasında çektiği videoları paylaşmıştır. Paylaşılan videolardaki yapılan inşaat süreci 4 Ocak 2023 tarihine ait olup, o tarihten 6 Mart 2023'e kadar ne tarafımıza ne de yapı denetim firması ile herhangi bir paylaşımı bulunmamaktadır" dedi.

"Videoları neden 2 aydan fazla bekletti"

Ahmet Günel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tamamen kötü niyet ile kendi sözleşme süresi içinde kasıtlı kusurlu imalat yapan bu şahıs, 2 ay hiç kimseye bir şey söylememiş, paylaşmamış, kamuoyuna bildirmemiş, sözleşmelerinin komple bittiği gün bu videoları bizlerle paylaşmıştır. Kasıtlı kusurlu imalat yapma gayesini sezdiğimiz bu kişinin şirketimizden ve akabinde yapı denetim firmasından, menfaat sağlama talepleri olmuş, dik duruşumuzu korumamız üzerine tahriklerini artırarak şirketimizi karalama ve küçük düşürmeye yönelik kamuoyunda algı oluşturma operasyonuna girişmiştir. Gerçekten kamuoyu ile paylaştığı gibi deprem ve yapı sağlamlığı ile ilgili endişesi bulunsaydı, fotoğraf ve videoları neden 2 aydan fazla bekletti? Oğlunun sözleşmesinin feshedildiği gün bizimle paylaşmış, öncesinde kamuoyuna vermemiştir?"

"İyi planlanmış ve kurgusu hazırlanmış pis bir oyundur"

Kalfa tarafından kayda alınan videonun komplo olduğunu öne süren Günel, "Gazetelere verdiği röportajında C4 sınıfı yerine C1 sınıfı beton döküldüğünü ifade eden ilgili şahıs, 40 yıllık inşaat işinde yer aldığını belirtmektedir. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; C4 veya C1 diye bir beton sınıfı bulunmamaktadır. Ayrıca firmamız Türkiye’nin en önemli hazır beton firmasından beton alımı yapmaktadır. Su katılması veya projesine uygun olmayan sınıf beton dökümü mümkün olmadığı gibi yeni yapı denetim sistemi bu iftiraları tamamen önleyici şekilde çalışmaktadır. Yanında çalışan kişilerle toparlanıp gittiğini ifade etmektedir fakat halen daha tahrik ve şantajları devam etmekte, şantiyeden malzemelerini almamaktadır. Yaşanılan olay dışardan göründüğü kadar masumane olmayıp, iyi planlanmış ve kurgusu hazırlanmış pis bir oyundur. Maksat şirketimizi karalamak, en azından kamuoyunda kafalarda şirketimiz ve projelerimiz ile ilgili şüphe uyandırmaya yöneliktir. Bu şahısla ilgili gerekli yasal işlemlerimizi başlatmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

İHA