Bıyık: ’15 Temmuz bir dönüm noktasıdır’

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Darıca’da oldukça coşkulu bir şekilde kutlandı. Yoğun katılımın olduğu Milli Birlik Yürüyüşü’nün ardından Darıca sahilde gerçekleşen anma programında konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 15 Temmuz’u asla unutmayacaklarını ifade ederek 15 Temmuz’un ülkemizin istiklal ve istikbali için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.





15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Darıca’da çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak Eyüboğlu Camii’nde şehitler için mevlit okutulurken daha sonra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ilçe protokolü şehitliği ziyaret ederek dua okudu. Şehit ailelerini de ziyaret eden Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile beraberindeki heyet şehitlerin emaneti olan aileleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

MEHTERAN EŞLİĞİNDE MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜ

15 Temmuz anma programları belediye önünden başlayan Milli Birlik Yürüyüşü ve ardından Darıca sahilde gerçekleşen anma programı ile devam etti. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte yüzlerce Darıcalı Mehteran takımı eşliğinde belediye önünden Darıca sahildeki tören alanına kadar yürüdü. Darıcalı vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar eşliğinde coşkuya ortak oldu.



15 TEMMUZ TİYATRO İLE SAHNELENDİ

Yürüyüşün ardından Darıca sahilde anma töreni gerçekleşirken programa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile birlikte ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan anma programında kuran tilaveti gerçekleşti. Ardından kum sanatı gösterisi ile 15 Temmuz gecesi yaşananlar ekrana yansıtıldı. Sinema ve TV oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu’nun da konuşmacı olarak katıldığı anma programında 15 Temmuz Kahramanları Tiyatro gösterisi de sahnelendi. Sevilen sanatçı Sedat Uçan da konserle izleyenleri duygulandırdı.

BIYIK: “DARBELER DÖNEMİ ARTIK BİTMİŞTİR”

Daha sonra protokol konuşmaları gerçekleşirken kürsüye çıkan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ederek şöyle konuştu: “15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. Yıldönümünde başta Darıcalı şehidimiz Edip Zengin ile o gecenin sembol ismi Ömer Halisdemir olmak üzere Demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz, ülkemizin istiklal ve istikbali için önemli bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz gecesi uğradığı ihanet karşısında bu millet görülmemiş bir seferberlik başlattı. Cumhurbaşkanımız liderliğinde 15 Temmuz’da darbeciler ve işgalciler büyük bir hezimete uğratıldı. Milletimiz, o gece hain darbe girişimine canı pahasına karşı koyarak milli iradenin üstünde hiçbir güç olmadığını tüm dünyaya ispat etmiştir. 15 Temmuz ile bir kez daha gördük ki Türkiye’de darbeler dönemi artık geride kalmıştır. Ülkemizin üzerinde alçakça plan yapanlar dün olduğu gibi bundan sonra da asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Türk Milleti, şanlı tarihinden aldığı güç ve kuvvetle dünya sahnesinde ilelebet var olmaya ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle kara bir günü vatanımıza, milletimize yaşatmasın, birliğimizi, dirliğimizi bozmasın.”



HATIRA DEFTERİNE DUYGULARINI YAZDILAR

Darıca sahilde gerçekleşen demokrasi nöbeti ve anma programında söz alan il ve ilçe protokolü de 15 Temmuz ruhunu her zaman yaşatacaklarını ifade ederek demokrasi nöbetine katılan Darıcalılara teşekkür ettiler. Demokrasi nöbeti, gece okunan selanın ardından sona ererken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve beraberindeki heyetle birlikte vatandaşlar, 15 Temmuz anısına hazırlanan hatıra defterine duygularını yazdılar. Alana gelen vatandaşlarla bol bol sohbet edip fotoğraf çektiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, demokrasi nöbetine katılarak 15 Temmuz hatırasına sahip çıkan Darıcalılara teşekkür etti.