Bıyık, Afyonlulara konuk oldu

Afyonlular Derneği’ni ziyaret eden Başkan Bıyık, hem seçim döneminde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti hem de yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediye başkan adaylığı döneminde seçim kampanyasını yürütürken konuk olduğu derneklere ve sivil toplum kuruluşlarına iade-i ziyaret turlarına başladı. Belediye başkanı olarak da derneklere konuk olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hem seçim döneminde kendisine ve Cumhur İttifakı’na destekleri için teşekkür ediyor hem de 2019 yılını değerlendirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veriyor. Başkan Bıyık’a ziyaretlerde AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri de eşlik ediyor.

BAŞKAN BIYIK ÇALIŞMALARI ANLATTI

Darıca’yı derneklerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak yönetmek istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Seçim döneminde hem şahsıma hem de Cumhur İttifakı’na vermiş olduğunuz destek için teşekkür ediyorum. Tek başına yetki bende, mühür bende, ne istersem yaparım anlayışında olmayacağız. Kenti birlikte yöneteceğiz. Sizin gündeminizle bizim gündemimiz aynı olacak. Sizlerin tavsiyeleri, önerileri bizim için önemli. Sizi her zaman dinleyeceğiz. Ortak akılla Darıca’yı hep birlikte yöneteceğiz. Seçim beyannamesinde vermiş olduğumuz sözleri görev süremiz boyunca yapmak için canla başla çalışacağız” diye konuştu.

SORUNLARI VE TALEPLERİ DİNLEDİ

Afyonlular Derneği Başkanı Cafer Üstü ve yönetimi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a nazik ziyareti nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından dernek üyeleri Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a sorun ve taleplerini anlattı. Dernek üyelerini tek tek dinleyen Başkan Bıyık, talepleri tek tek not alarak çözümü için gerekli çalışmaların en kısa sürede yapılacağını söyledi. Darıca’yı Darıcalılarla birlikte yönetmek istediğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Mahallelerde halk meclisleri düzenleyerek vatandaşlarımızı dinliyoruz. Dernek ziyaretlerini de sizleri dinlemek için yapıyoruz. Sizlerden gelen taleplere göre de yol haritamızı belirliyoruz” dedi.