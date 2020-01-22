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Bıyık: ‘Biz büyük bir aileyiz’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her akşam farklı mahallede gerçekleştirdiği ev ziyaretlerine devam ediyor

Bıyık: ‘Biz büyük bir aileyiz'

22 Ocak 2020 Çarşamba 13:59

Darıca’yı adeta sokak sokak gezen Başkan Muzaffer Bıyık, özellikle hasta ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek dertlerine ortak oluyor, vatandaşların, ihtiyaçlarını sorup destek sözü veriyor. Sorunlarını da dinleyerek notlar alan Başkan Muzaffer Bıyık, “Biz Darıca olarak çok büyük bir aileyiz. Mutlu aile mutlu Darıca anlayışıyla hareket ediyoruz. Darıca’da yaşayan herkesin mutlu olduğu yaşamaktan keyif aldığı bir şehir inşa etmek istiyoruz. Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her konuda yanında ve destekçisi olacağız. Derdi olanın, sıkıntısı olanın sırtını yasladığı bir belediye anlayışıyla çalışıyoruz. Darıcalılarla aramızdaki gönül bağını hiç koparmayacağız” diye konuştu. Darıcalılar da kendilerini yalnız bırakmayan ve evlerine misafir olan Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.

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