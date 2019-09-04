Bıyık: ‘Daha temiz bir Darıca inşa edeceğiz’

YÜREĞİNİZ KADAR TEMİZ BİR DARICA
Programın açılış konuşmasını yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Görevi devraldığımız günden bu yana kendi araçlarımızla kendi işimizi yapalım dedik. Bu konuda da çok dertlendik ve bu konuda düşünerek bir yol aradık. İlk etapta 11 tane aracı teslim aldık. Bu araçların belediyemize maliyeti 2 milyon 750 bin TL oldu. Bunlara nakit para vermedik, banka kredisi de kullanmadık. Belediyeye faiz yükü koymadık. Cuma günü ikinci etaptaki araçlarımızı da alacağız. Onların değeri de yaklaşık 1 milyon TL. Toplamda 18 araçla Darıca’nın bütün temizliğini kendi bünyemizde halledeceğiz. Kiralama maliyetine verdiğimiz parayı Darıca’ya yatırıma ayıracağız. Yüreğiniz kadar temiz bir Darıca inşa edeceğiz” dedi.
ÇÖP TAKSİ UYGULAMASI BAŞLADI
Darıca’da ilk defa uygulanacak Çöp Taksi uygulaması hakkında da müjde veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ”Beyannamemizde temiz bir Darıca sözü vermiştik. Modern, çağdaş, çöp konteynırlarının yer altına alındığı bir Darıca inşa edeceğiz. Önümüzdeki dönemde çöp araçlarına verdiğimiz kiralama maliyetini yatırıma dönüştürmeyi planlıyoruz. Ana arterlerde yer alan caddelerde çöp konteynırlarını yer altına almış olacağız. Çöp kamyonlarının üzerinde bir cep telefonu var. 0543 933 00 41. Bu numara temizlik işleri müdürümüz ve vardiya amirimizde olacak. Vatandaşlarımız 7/24 arayabilecek ve ulaşabilecek. Çöp taksi uygulaması başlatıyoruz. Acil müdahalelerde, ara sokaklarda, kamyonların giremediği yerlerde faaliyete sokacağız. Yüreğiniz kadar temiz bir Darıca için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.
DARICA’YA HAYIRLI OLSUN
AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ise Darıca Belediyesi’nin önemli bir hizmeti hayata geçirdiğini ifade ederek “İhtiyaçlar sınırsız, ama imkanlar sınırlı. Para sınırlı, bütçe sınırlı. Bu sınırlı olan imkanlarla sınırsız olan ihtiyaçların karşılanması lazım. İşte Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bey, bu sınırlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçları nasıl karşılarım diye kafa yormuş ve proje geliştirmiş, araçları satın almış. Allah hayırlı etsin. Temizlik önemli. Belediye başkanı için de kentin temizliği, marka değeri için de önemli. Belediyecilik ve hizmet AK Parti olarak bizim işimiz. Bunun piri de Sayın Cumhurbaşkanımızdır. İnşallah Darıca’da da bu hizmeti Muzaffer Bıyık devam ettirecektir. Darıca kaliteli bir ilçe. Bize de destek olmak düşüyor” dedi.
PROTOKOL ARAÇLARI KULLANDI
Konuşmaların ardından dualar okundu ve kurban kesildi. Daha sonra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve protokol çöp araçlarına binerek konvoy eşliğinde araçları temizlik işleri müdürlüğüne teslim ettiler. Bıyık, beraberinde Milletvekili İlyas Şeker ve Kaymakam Ömer Karaman ile birlikte çöp aracını sürerek Darıcalıları selamladı.