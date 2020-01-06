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Bıyık: ‘Darıca için canla başla çalışıyoruz’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Bağlarbaşı Mahallesi’nde Gönül Buluşmaları kapsamında halk meclisi düzenledi.

Bıyık: ‘Darıca için canla başla çalışıyoruz'

06 Ocak 2020 Pazartesi 10:28

Darıca’da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Bıyık, söz verilen projeleri yapmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde söz verdiği Gönül Buluşmaları programlarına devam ediyor. Mahallelerde gerçekleşen Gönül Buluşmalarının altıncısı Bağlarbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. Arafat Camii Konferans salonunda gerçekleşen halk buluşmasına Başkan Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, belediye başkan yardımcıları, partililer, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ YAPIYORUZ

Gönül buluşmasında konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bizlere verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Mahalle buluşmalarımızda sizleri dinliyor notlar alıyoruz. Aldığımız notları değerlendiriyoruz. Sizlerden gelen talepleri kısa, orta ve uzun vadede planlıyoruz. Yapacağımız işleri hemen yapıyoruz. Yapamayacağımız işler varsa da yapamayacağız diyoruz. Sizleri kandırmak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ne kandıran olacağız ne de kandırılan olacağız” diye konuştu.

DARICA İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim döneminde söz verdiği gibi her mahallede gönül buluşmaları ile halk meclisleri düzenlediklerini ifade ederek Bağlarbaşı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Yerel seçimlerde kendisine verdikleri destek nedeniyle de mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Bıyık, yerel seçimlerde en yüksek desteği aldığı mahallelerden biri olan Bağlarbaşı Mahallesi’ne gönül borcunu ödemek için canla başla çalışacaklarını söyledi. Bağlarbaşı’nın sorunlarını ve taleplerini bildiğini ifade eden Başkan Bıyık, kısa, orta ve uzun vadede mahallenin sorunlarını çözeceklerini ifade etti.

VATANDAŞLARIN SORULARINI CEVAPLADI

Darıca’da yapılan çalışmalar hakkında genel bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık daha sonra Bağlarbaşı Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinledi. Vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtlayan Başkan Muzaffer Bıyık, “Sizlerin gündemi bizim gündemimiz olacak. Gönül Buluşmaları ile mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarınızı birinci ağızdan dinliyoruz. Bu toplantılarımız belirli aralıklarla devam edecek. Her mahallede halk meclisi düzenliyoruz. Belediyede kapımız herkese he zaman açık ama bu tür toplantılarla da bizzat vatandaşımızın ayağına giderek sizleri dinliyoruz” diye konuştu.

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Gönül BuluşmasıMuzaffer BıyıkBelediye BaşkanıDarica
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