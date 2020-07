Bıyık, Darıcalı muhtarları ağırladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcalı mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenledi. Başkan Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda muhtarlar, mahallelerindeki sorunları ve taleplerini aktardı. Mahalle muhtarlarını tek tek dinleyen Bıyık, Darıca’da devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Mahalle muhtarlarını önemsediğini ve Darıca’yı ortak akılla yönetmek istediğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtarlarımız, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Bu güne kadar muhtarlarımızla uyumlu ve koordineli bir şekilde ilçemizde birçok hizmeti birlikte gerçekleştirdik. Aynı uyum ve işbirliği ile hem mahallelerimize hem de ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz Muhtarlarımızı her zaman önemsiyoruz. Sizler bizim mahallelerde vatandaşlarımızla aramızdaki en önemli köprüsünüz. Darıca’mızı ortak akılla yönetmek için sizlerin görüş ve önerilerinizi her zaman dinlemeye devam edeceğiz” diye konuştu. Mahalle muhtarları da kendilerini her zaman ziyaret eden ve dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık’a nezaketi için teşekkür ettiler.