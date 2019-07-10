Bıyık: ‘Darıca’yı denizle bütünleştireceğiz’

DARICA’DA SU SPORLARINI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’yı denizle bütünleştireceklerini kaydederek “Darıca’da su sporlarını yaygınlaştıracağız. Bayramoğlu Yelken Kulübü oldukça başarılı çalışmalara imza atıyor. Darıca Belediyesi olarak yelken kulübümüzle ortak çalışma içerisinde olacağız. Darıca’yı denizle bütünleştireceğiz. Darıca’nın deniz ve su sporları kenti olması adına işbirliği içerisinde hareket edeceğiz. Darıca’da gençlerimizi denizle ve su sporlarıyla buluşturacak projeleri hayata geçireceğiz. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi Darıca’da su sporlarını geliştireceğiz” diye konuştu.