Bıyık: ‘Darıca’yı denizle bütünleştireceğiz’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Bayramoğlu Yelken Kulübü’nü ziyaret ederek Darıca’nın deniz ve su sporları kenti olması adına fikir alışverişinde bulunurken ‘Darıca’yı denizle bütünleştireceğiz’ diye konuştu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Bayramoğlu Yelken Kulübü’nü ziyaret ederek istişarede bulundu. Başkan Yardımcısı Abdüllatif Özkan’ın da yer aldığı ziyarette Darıca’nın deniz ve su sporları kenti olması adına fikir alışverişinde bulunuldu. Yelken Kulübü yetkilileri, Belediye Başkanı Bıyık’a desteklerinden dolayı teşekkür ederken her zaman işbirliğine hazır olduklarını söylediler.

DARICA’DA SU SPORLARINI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’yı denizle bütünleştireceklerini kaydederek “Darıca’da su sporlarını yaygınlaştıracağız. Bayramoğlu Yelken Kulübü oldukça başarılı çalışmalara imza atıyor. Darıca Belediyesi olarak yelken kulübümüzle ortak çalışma içerisinde olacağız. Darıca’yı denizle bütünleştireceğiz. Darıca’nın deniz ve su sporları kenti olması adına işbirliği içerisinde hareket edeceğiz. Darıca’da gençlerimizi denizle ve su sporlarıyla buluşturacak projeleri hayata geçireceğiz. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi Darıca’da su sporlarını geliştireceğiz” diye konuştu.