Bıyık, esnaflarla iletişimi sürdürüyor

Bıyık: ‘Darıca’yı birlikte hak ettiği yere taşıyacağız'

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteren ve özellikle esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, esnafın sorunlarıyla yakından ilgilenirken talep ve önerilerini de not alıyor. Darıca’nın her mahallesinde esnaflara sabah erken saatlerde konuk olan Başkan Muzaffer Bıyık, ayrıca ana caddelerde de esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek sohbet ediyor.

DARICA’YI BİRLİKTE KALKINDIRACAĞIZ

Darıca’yı ilçede yaşayan herkesle birlikte yönetmek istediğini her fırsatta dile getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’yı kentimizdeki bütün kurumlarla birlikte ortak akılla yönetmek istiyoruz. Herkesin fikir ve önerilerine önem veriyoruz. Darıca’nın yeni bir anlayışla ve hep birlikte el ele vererek hak ettiği yere gelmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Daha güçlü ve daha modern bir Darıca için hepimize görevler düşüyor. Taşın altına hepimiz elimizi koyacağız” diye konuştu. Darıca esnafı da her fırsatta kendilerini ziyaret eden ve sorunlarını dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.