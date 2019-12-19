banner462
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bıyık: ‘Hep birlikte gönülleri inşa edeceğiz’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek hasbihal ediyor. Darıca’nın yaşanabilir bir şehir olması için çalıştıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, bunun yanında hep birlikte gönülleri inşa etmek istediklerini söyledi.

Bıyık: ‘Hep birlikte gönülleri inşa edeceğiz'

19 Aralık 2019 Perşembe 13:18

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sokakta vatandaşların arasından ayrılmıyor. Darıca’da gönül belediyeciliğinin hayata geçirilmesi için göreve geldiği günden itibaren canla başla çalışan Başkan Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyip dertlerine ortak oluyor. Darıcalları acı ve tatlı günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Muzaffer Bıyık, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin yanı sıra ev ziyaretleriyle de vatandaşların evlerine misafir oluyor. Makam odasının kapısını sürekli açık tutan ve hiç kapatmayan Başkan Muzaffer Bıyık, belediyeye gelen her vatandaşın sorununu bizzat dinliyor ve sohbet ediyor. Bunun yanında mahallelerde vatandaşın ayağına da giden Başkan Muzaffer Bıyık, her mahallede gönül buluşmaları adı altında halk meclisleri düzenliyor.

DARICA’DA HER GÖNÜLE GİRECEĞİZ

Darıca’da gönül belediyeciliği için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Cumhurbaşkanımızın bizlere tavsiyesi olan gönül belediyeciliğini Darıca’da hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın sorununu bizim de sorumuz olarak görüyoruz. Bir yandan daha mutlu ve güzel, yaşanabilir bir Darıca inşa etmek için çalışırken en önemlisi de gönülleri inşa etmeyi amaçlıyoruz. Darıca’da yaşayan her vatandaşımıza dokunmak ve her gönle girebilmek için çalışıyoruz. Amacımız daha mutlu bir Darıca inşa etmek. Vatandaşlarımızın belediyeyi zor ve sıkıntılı zamanlarında sırtını yaslayabilecekleri bir yer olarak görmelerini istiyoruz. Darıca’da yatırımlarımızın üzerine yeni vizyon projelerimizi ekleyerek 7’den 70’e tüm hemşerilerimizle birlikte gönüller inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiftçi, birim müdürleriyle toplantı yaptı Çiftçi, birim müdürleriyle toplantı yaptı
Çayırova’yı derneklerimizle yöneteceğiz Çayırova’yı derneklerimizle yöneteceğiz
Dilovası Eynerce Kavşağı’nda sona yaklaşılıyor Dilovası Eynerce Kavşağı’nda sona yaklaşılıyor
Başkan Şayir, “Mahallelerimizin sorunları ile dertleniyoruz” Başkan Şayir, “Mahallelerimizin sorunları ile...
Başkan Şayir, GTO Başkanı Çiler’i ağırladı Başkan Şayir, GTO Başkanı Çiler’i ağırladı
Gençler sabah namazında buluştu Gençler sabah namazında buluştu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Çiftçi, birim müdürleriyle toplantı yaptı
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, birim müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Haberi Oku