Bıyık: ‘Hep birlikte gönülleri inşa edeceğiz’

DARICA’DA HER GÖNÜLE GİRECEĞİZ
Darıca’da gönül belediyeciliği için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Cumhurbaşkanımızın bizlere tavsiyesi olan gönül belediyeciliğini Darıca’da hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın sorununu bizim de sorumuz olarak görüyoruz. Bir yandan daha mutlu ve güzel, yaşanabilir bir Darıca inşa etmek için çalışırken en önemlisi de gönülleri inşa etmeyi amaçlıyoruz. Darıca’da yaşayan her vatandaşımıza dokunmak ve her gönle girebilmek için çalışıyoruz. Amacımız daha mutlu bir Darıca inşa etmek. Vatandaşlarımızın belediyeyi zor ve sıkıntılı zamanlarında sırtını yaslayabilecekleri bir yer olarak görmelerini istiyoruz. Darıca’da yatırımlarımızın üzerine yeni vizyon projelerimizi ekleyerek 7’den 70’e tüm hemşerilerimizle birlikte gönüller inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.