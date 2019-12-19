Bıyık: ‘Hep birlikte gönülleri inşa edeceğiz’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek hasbihal ediyor. Darıca’nın yaşanabilir bir şehir olması için çalıştıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, bunun yanında hep birlikte gönülleri inşa etmek istediklerini söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sokakta vatandaşların arasından ayrılmıyor. Darıca’da gönül belediyeciliğinin hayata geçirilmesi için göreve geldiği günden itibaren canla başla çalışan Başkan Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyip dertlerine ortak oluyor. Darıcalları acı ve tatlı günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Muzaffer Bıyık, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin yanı sıra ev ziyaretleriyle de vatandaşların evlerine misafir oluyor. Makam odasının kapısını sürekli açık tutan ve hiç kapatmayan Başkan Muzaffer Bıyık, belediyeye gelen her vatandaşın sorununu bizzat dinliyor ve sohbet ediyor. Bunun yanında mahallelerde vatandaşın ayağına da giden Başkan Muzaffer Bıyık, her mahallede gönül buluşmaları adı altında halk meclisleri düzenliyor.

DARICA’DA HER GÖNÜLE GİRECEĞİZ

Darıca’da gönül belediyeciliği için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Cumhurbaşkanımızın bizlere tavsiyesi olan gönül belediyeciliğini Darıca’da hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın sorununu bizim de sorumuz olarak görüyoruz. Bir yandan daha mutlu ve güzel, yaşanabilir bir Darıca inşa etmek için çalışırken en önemlisi de gönülleri inşa etmeyi amaçlıyoruz. Darıca’da yaşayan her vatandaşımıza dokunmak ve her gönle girebilmek için çalışıyoruz. Amacımız daha mutlu bir Darıca inşa etmek. Vatandaşlarımızın belediyeyi zor ve sıkıntılı zamanlarında sırtını yaslayabilecekleri bir yer olarak görmelerini istiyoruz. Darıca’da yatırımlarımızın üzerine yeni vizyon projelerimizi ekleyerek 7’den 70’e tüm hemşerilerimizle birlikte gönüller inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.





