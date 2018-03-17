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Bıyık, il yöneticilerini ağırladı

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli İl Yönetimi Ana Kademeden gelen iletişimcilerle ilk ilçe toplantısını gerçekleştirdi.

Bıyık, il yöneticilerini ağırladı

17 Mart 2018 Cumartesi 10:05

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, teşkilat çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bıyık, ilçe binasında AK Parti İl yöneticilerini ağırladı. Yeni yönetimde yer alan ana kademe il yöneticileri ve il iletişimcileri Darıca’ya gelerek AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ı ziyaret etti. Yeni dönemin ilk iletişimci toplantısının da yapıdığı ziyaret oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşti.

KONGRELERDEN YENİLENEREK ÇIKTIK

25 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen 6. Olağan Kocaeli İl Kongresiyle birlikte yeni yönetime giren yöneticileri bir kez daha tebrik eden İlçe Başkanı Bıyık, “Kongremiz oldukça coşkulu ve güzel bir ortamda geçti. Önümüzde çok önemli bir 2019 seçimleri var. Hep birlikte daha fazla çalışmalı, daha fazla gayret göstermeliyiz. Kongrelerimizi bitirdik. Kongrelerden yenilenerek ve güçlenerek çıktık. Yeni bir enerjiyle partimizin başarısı için daha fazla emek vereceğiz. Liderimizi asla yalnız bırakmamak için hepimize büyük görevler düşüyor.” dedi.

UYUM İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ

Bıyık, ayrıca 2023 hedeflerinden de bahsederek “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. İçeride ve dışarıda bize zarar vermek isteyenlere karşı birlikte olmalıyız. Türkiye üzerine oynanan oyunları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milleti bir bir bozuyor. Afrin operasyonunda kahramanlık destanları yazan Mehmetçiklerimiz ülkemizin bekası için canla başla mücadele ediyor. AK Parti’nin ülkemizin geleceği için ortaya koyduğu 2023 hedefini gerçekleştirmek için teşkilatlar olarak uyum içinde, birlik beraberlik ortamında çalışmalıyız” diye konuştu.

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