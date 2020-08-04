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Bıyık “Sözümüzü tutuyoruz“

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i Darıca’da ağırladı. İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e Darıca’da yapılan çalışmalar hakkında detaylı bir bilgilendirmede bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, slayt eşliğinde icraatları anlattı.

Bıyık 'Sözümüzü tutuyoruz'

04 Ağustos 2020 Salı 14:24

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e görev süresi boyunca Darıca’da yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı. Belediye toplantı salonunda gerçekleşen hizmet sunumuna Ellibeş ve Bıyık’ın yanı sıra AK Parti Darıca İlçe Başkanvekili Mevlüt Kocagöz, AK Parti Kocaeli il yöneticileri ve Darıca Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Şentürk ile Nurdoğan Yılmaz katıldı. Hazırlanan slayt eşliğinde hem seçim beyannamesinde verilen sözleri hem de 1 yılda Darıca’ya kazandırılan çalışmaları anlatan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimiz günden itibaren AK kadrolar olarak daima milletimize vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmeye ve vatandaşlarımıza gönül belediyeciliğini her zaman hissettirmeye devam edeceğiz. İl Başkanımız şahsında tüm teşkilatlarımıza, milletvekillerimize ve Büyükşehir belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ELLİBEŞ’TEN SUNUM TEŞEKKÜRÜ

Darıca’ya güvendiğini ve seçim beyannamesinde verilen sözlerin yerine geleceğine olan inancını dile getiren AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de yapılan çalışmalardan ve Darıca’ya kazandırılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti. Toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade eden İl Başkanı Ellibeş, AK Parti olarak her zaman önceliklerinin millete verilen sözlerin tutulması olduğunu da belirterek Darıca Belediyesi’nin 1 yıl gibi kısa sürede önemli işler gerçekleştirdiğini söyledi ve “Darıca için canla başla çalışan Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık ve ekibini kutluyorum. Beyannamede vaat edilen sözler bir bir yerine getiriliyor” dedi.

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