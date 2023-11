Bıyık ve Kara, Halk Meclislerinde vatandaşların taleplerini dinliyor

Darıca’da Halk Meclisi buluşmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Nenehatun Mahallesi’nde gerçekleşen Halk Meclisi’nin ardından bu hafta Kazım Karabekir Mahallesi’nde halk buluşması düzenlendi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca Kaymakamı Yüksel Kara’nın ev sahipliğinde düzenlenen Halk Meclisi toplantısına mahalle muhtarı ile birlikte Darıca’daki bütün kurumların amirleri katılıyor.





VATANDAŞIMIZIN TALEPLERİNİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR

Toplantı öncesi mahallede yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Kaymakamlığımızla birlikte düzenlediğimiz halk meclisi buluşmalarında vatandaşlarımızın bizlerden taleplerini yerinde dinliyoruz. Sorunları ve şikayetleri not alıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerinin başımızın üstünde yeri var. Bizler vatandaşlarımızın sorununu çözmek için bu toplantıları önemsiyoruz. Gelen her talebi not alarak çözüm üretiyoruz” diye konuştu.





MAHALLE SAKİNLERİ TEK TEK SORUYOR

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da devlet millet el ele vererek her sorunun üstesinden gelmek istediklerini söyledi. Darıca’da kurumlar arasında güzel bir uyum olduğunu belirten Kara, burada dile getirilen her sorun ve talebin tek tek not alındığını söyledi. Konuşmaların ardından mahalle sakinleri tek tek söz alarak sorun ve taleplerini dile getirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da her talebi not alarak ilgili birimlere aktardı ve çözüm için takipçi olacaklarını söyledi. Oldukça verimli geçen Kazım Karabekir Mahallesi Halk Meclisi buluşması sonrası vatandaşlar kendilerini dinleyen Kaymakam Kara ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.