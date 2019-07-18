Bıyık, yeni mezarlık alanında incelemelerde bulundu

YENİ MEZARLIK BİNASI MÜJDESİ
Darıca’ya yakışacak modern mezarlık binası müjdesi veren Başkan Bıyık, “Seçim beyannamemizde söz vermiş olduğumuz Mezarlık Hizmet projemiz için bina yerini belirleyerek çalışmaları başlattık. Modern mezarlık hizmet binamızın içerisinde kadın ve erkek gasilhanelerinin yanı sıra modern bekleme alanları, mescit ve tüm işlemlerin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayan elektronik duyuru ve takip sistemleri yer alacak. Vatandaşlarımızı son yolculuğuna uğurlarken yakınları ve akrabaları için bu sürecin zorluklarını en aza indirerek üzüntülerini paylaşacak ve acılarını hafifleteceğiz. Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne her alanda hizmetkarı olacağız. En sevdiklerini kaybeden vatandaşlarımızın acılı anlarında yanlarında yer alacak ve destekçileri olacağız” diye konuştu.