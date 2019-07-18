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Bıyık, yeni mezarlık alanında incelemelerde bulundu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Balçık Mezarlığı’nda incelemelerde bulunarak yeni mezarlık binası hakkında bilgiler aldı.

Bıyık, yeni mezarlık alanında incelemelerde bulundu

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:04

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde vaatte bulunduğu projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Darıca’ya yakışan modern bir mezarlık binası sözü veren Başkan Bıyık, Balçık Mezarlığı’nda yeni binanın yapılması için startı verdi. Belediye Başkan Yardımcıları Abdüllatif Özkan ve Nurdoğan Yılmaz ile birlikte Balçık Mezarlığı’na giderek incelemelerde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan Balçık Mezarlığı’nda vatandaşların mezarlık işlemlerini daha rahat yapabilmeleri için su ve elektrik altyapısı iyileştirme çalışmalarının da başladığı belirtildi.

YENİ MEZARLIK BİNASI MÜJDESİ

Darıca’ya yakışacak modern mezarlık binası müjdesi veren Başkan Bıyık, “Seçim beyannamemizde söz vermiş olduğumuz Mezarlık Hizmet projemiz için bina yerini belirleyerek çalışmaları başlattık. Modern mezarlık hizmet binamızın içerisinde kadın ve erkek gasilhanelerinin yanı sıra modern bekleme alanları, mescit ve tüm işlemlerin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayan elektronik duyuru ve takip sistemleri yer alacak. Vatandaşlarımızı son yolculuğuna uğurlarken yakınları ve akrabaları için bu sürecin zorluklarını en aza indirerek üzüntülerini paylaşacak ve acılarını hafifleteceğiz. Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne her alanda hizmetkarı olacağız. En sevdiklerini kaybeden vatandaşlarımızın acılı anlarında yanlarında yer alacak ve destekçileri olacağız” diye konuştu.

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