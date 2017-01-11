Bölgemizde milyon dolarlık konutlar!

11 Ocak 2017 Çarşamba 17:06
Özellikle Darıca’da artan nüfus konut fiyatlarına da etki etmeye başladı. Dünya’nın en uzun asma köprüleri arasında olan Osmangazi Köprüsü’nün de yapılmasıyla cazibe merkezi haline gelme yoluna giren bölgemizde özellikle lüks konut fiyatları da oldukça arttı. Darıca ve Eskihisar bölgesinde satışa sunulan konutların fiyatları dudak uçuklattı. Bölgemizde yer alan lüks konutların satış ilanlarındaki fiyatlar 700 bin TL’den başlarken fiyatlar 4 milyon doları buluyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×