Bu ay gündemde ulaşım var

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in mutad hale getirdiği aylık muhtarlar toplantısı önceki gün Tavşancıl Sahil Restaurant’ta gerçekleşti. İlçedeki ulaşım sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıya Başkan Şayir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Temsilcisi Mahmut Şahin ve yetkilileri ile mahalle muhtarları katıldı.

MUHTARLARIMIZI ÖNEMSİYORUZ

Düzenlenen toplantıda muhtarların fikirlerini önemsediğini ve Dilovası’nı ortak akılla yönettiklerini belirten Başkan Şayir, “Halkımızın tercihi ile işbaşına gelmiş muhtarlarımız, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Bu güne kadar muhtarlarımızla uyumlu ve koordineli bir şekilde ilçemizde birçok hizmeti birlikte gerçekleştirdik. Aynı uyum ve işbirliği ile hem mahallelerimize hem de ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

SORUNLAR KONUŞULDU, ÇÖZÜM ARANDI

Konuşmasına devam eden Başkan Şayir, “İlçemizin önemli sorunlarından biri olan ulaşım konusunda zaman zaman muhtarlarımızdan veya vatandaşlarımızdan gelen şikayetler oluyordu. Halkımızın yaşadığı bu sorunların çözümü için Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz Toplu Taşıma Dairesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Temsilcisi Mahmut Şahin ve yetkilileri ile mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek sorunlara çözüm bulmak için bir araya geldik. Muhtarlarımızın şikayet ve önerilerini ilettikleri toplantımız sonrası inşallah ilerleyen süreçte de halkımızın yaşadığı bu sorunlar tek tek çözüme ulaşacaktır” dedi.

MUHTARLARDAN TOPLANTI TEŞEKKÜRÜ

Muhtarlar tek tek dinlendiği toplantıda çözümün en kısa sürede hayata geçirileceği ifade edildi. Muhtarlar, mahallelerindeki sorunların çözümü noktasında gösterdiği çabalarından dolayı Başkan Şayir’e teşekkür ettiler.





