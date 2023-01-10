Bu mağazaya sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlar giriyor

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne kayıtlı olan ihtiyaç sahibi aileler, yıl boyunca randevu sistemi ile mağazaya gelerek kıyafet ihtiyaçlarını karşıladı. Mağaza yetkilileri tarafından 1 gün önce aranıp randevu verilen aileler, kendileri için oluşturulan özel zaman diliminde mağazada binlerce ürün içerisinden seçtikleri kıyafetleri aldı. 3 katta 250 metrekare alanda hizmet veren mağazada, çocuk, kadın ve erkek reyonu bulunurken, her katta mevsim şartlarına uygun olarak hazırlanan kıyafetler ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor.

İHA