İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu merkez içerisinde 3 önemli tesisi barındırıyor

Derince Belediyesi tarafından hayata geçirilen Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri bünyesinde, süt pastörizasyon, aspir yağı işleme ve değerlendirme ile mısır kurutma tesislerini barındırıyor.

Bu merkez içerisinde 3 önemli tesisi barındırıyor

24 Ocak 2023 Salı 21:00

 Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Necdet Meriçli ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte köyleri gezerek, hayata geçirdikleri projelere ilişkin bilgiler verdi. Başkan Aygün ve konukları, ilk olarak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Derince’de yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. İçerisinde ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanın bulunduğu merkezde, idari bina ile birlikte köpek ve kedi barınaklarının da yer aldığı rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Sokak hayvanlarının ön tedavileri de uzman veteriner hekimler tarafından bu tesiste yapılabiliyor.  
   
 Bölge sakini kadınlarla bir araya geldiler 
 Heyet daha sonra İshakçılar merkezli köylere geçerek, burada Derince Belediyesinin hizmete sunduğu projeleri yerinde inceledi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, konukları ile birlikte köylerde ilk olarak Çavuşlu Mahallesi’ne bağlı Çancılar mevkiinde hizmete sunulan Taşköprü Kadın Emeği Merkezi’ni ziyaret etti. Burada yöresel lezzetlerin tanıtımını yapan bölge sakini kadınlarla bir araya gelen heyet, merkezde yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.  
   
  3 önemli tesisi barındırıyor 
  Bu ziyaretin ardından heyet, Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’ni ziyaret etti. Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri, 3 önemli tesisi barındırıyor. Bünyesinde süt pastörizasyon tesisi, aspir yağı işleme ve değerlendirme tesisi ile mısır kurutma tesisinin yer aldığı Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde yapılan çalışmalarla ilgili konuklarına bilgiler veren Başkan Aygün, bölgedeki tesislerin tarımsal kalkınma noktasında çok önemli bir rol üstleneceğini dile getirdi. 
   
  Doğal güzelliği ile hayran bırakıyor 
  Heyetin bir sonraki durağı Doğa Park projesinin hayata geçtiği Tahtalı Göleti oldu. İlk etap düzenlemelerinin tamamlandığı Doğa Park projesinde ikinci ve üçüncü etap düzenlemeleri eş zamanlı olarak devam ediyor. Tahtalı Göleti Doğa Park projesi, inşa edilen misafirhane, yemekhane, basketbol sahası, restoran, kafe ve teras alanı, ürün satış yerleri, su sporları tesisi, karavan park, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DerinceÇenesuyu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başarılı sporcular ödüllendirildi Başarılı sporcular ödüllendirildi
Çayırova'ya 33 bin metrekarelik park Çayırova'ya 33 bin metrekarelik park
Budadığı ceviz ağacında fenalaşan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı Budadığı ceviz ağacında fenalaşan vatandaşı...
Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 86-75 mağlup etti Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı rakibini...
Bu merkez eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak Bu merkez eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak
Gebze'nin yeni hükümet konağını belirleyecek projede ödüller sahiplerini buldu Gebze'nin yeni hükümet konağını belirleyecek...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Başarılı sporcular ödüllendirildi
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, tekvando branşında derece elde eden sporcularla bir araya gelerek başarılarını...

Haberi Oku