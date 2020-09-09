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Bu yürüyen merdiven 10 gün kapalı

Pişmaniyeciler Meydanı inşa çalışmaları nedeni ile vatandaşların güvenliği için Adnan Menderes Yaya Üst Geçidi’nin Halkevi tarafındaki yürüyen merdivenler 10 gün süreyle geçici olarak kapalı olacak

Bu yürüyen merdiven 10 gün kapalı

09 Eylül 2020 Çarşamba 12:26

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in sembollerinden Pişmaniye için kentin merkezinde bulunan alana Pişmaniyeciler Meydanı inşa ediyor. Şehre kazandırılacak olan modern meydan için gerçekleştirilen çalışmalar nedeni ile Adnan Menderes Yaya Üst Geçidi’nin Halkevi tarafındaki yürüyen merdiven güvenlik önlemi kapsamında 10 gün boyunca kapalı tutulacak.

 

PİŞMANİYECİLER MEYDANINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi İzmit ilçesine modern bir meydan kazandırmak için çalışmalara devam ediyor. Proje ile hem pişmaniyeci esnafı modern bir meydanda satışlarını yapabilecek hem de vatandaşlar bu meydanda gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilecek. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nca yapılan çalışmalar devam ediyor.

 

GEÇİCİ OLARAK MERDİVENLER KULLANILACAK

Pişmaniyeciler Meydanındaki çalışmalar kapsamında vatandaşların güvenliğini sağlamak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Yaya Üst Geçidi Halkevi tarafındaki yürüyen merdiveni 10 gün kapalı tutacak. 9 Eylül Çarşamba gününden itibaren başlayacak olan uygulamadan dolayı vatandaşlar ulaşımını, yürüyen merdivenin arka tarafındaki normal merdivenleri kullanarak sağlayabilecek.

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