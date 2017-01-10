Bugün Gazetecilerin Günü!

4 Ocak 1961’de kabul edilen, basın çalışanlarına ileri hakları getiren ve çalışma koşullarını iyileştiren “212 sayılı kanun”un Resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber 10 Ocak tarihi, ‘’Çalışan Gazeteciler Günü’’ kabul edilen bugün, Türk Basın tarihi için büyük önem taşıyor. Çalışan gazeteciler günü nedeniyle bu sabah AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, İlçe Teşkilatında düzenlenecek kahvaltıyla Basın mensuplarını ağırlayacak. Akşam ise saat 19.00’da düzenlenecek programla Darıca Belediye Başkanı Şükrü karabacak Elit Hotel’de Gazetecileri ağırlayacak.

10 OCAK MESAJI

Öte yandan Gebze Belediye başkanı Adnan Köşker de Çalışan gazeteciler günü nedeniyle mesaj yayınladı. Köşker mesajında şu ifadelere yer verdi: “Haber verme, denetim ve eleştiri yapma, kamuoyunu bilgilendirme ve oluşturma, özgür tartışma ortamı sağlayarak toplumsal bilinci geliştirme, toplumu eğitme ve düşünce dünyasını zenginleştirme gibi işlevleri bulunan basın, bu yönüyle kamusal görev yapmaktadır. Gazetecilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, haklarının güvenceye alınması, onların, görevlerini rahat bir ortamda yapabilmelerini sağlayacaktır. Bu vesileyle, başta ilçemizde yaşanan her türlü olayı takip ederek bize aktaran ve Gebze kamuoyunu bilgilendiren, Gebzeli değerli basın mensupları olmak üzere, tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum.”



Selçuk Esmer GECAL