Burası sokak hayvanlarının rehabilitasyon merkezi olacak Yapımı devam eden Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'nde sona doğru yaklaşıldı.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 16:28

Çayırova Belediyesi’nin hayata geçirdiği, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi projesinde sona yaklaşılıyor. İnşaatı tamamlanan sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde, her şey düşünüldü. Çevre düzenleme ve iç tefrişat çalışmalarının ardından ilçenin hizmetine sunulacak sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi, tam bir kompleks olarak inşa edildi. Rehabilitasyon merkezinin yanı başında bulunan doğal yaşam alanı da sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılıyor. İnşaatı tamamlanan ve çevre düzenlemesi ile iç tefrişat işlerinin bitmesiyle açılacak Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi tam bir kompleks olarak inşa edildi. Rehabilitasyon merkezinde sokak hayvanları için klinik, kedi ve köpekler için sahiplendirme, tedavi alanları yer alacak. Hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırma işlemleri yapılacak. Saldırganlık gösteren sokak hayvanlarının da rehabilite edileceği merkezde, kedi ve köpek sahiplenmek isteyenlere yardımcı olunacak.



İHA