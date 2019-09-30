Büyükakın, Darıcalı Muhtarlarla buluştu

Mahalle muhtarların öneri ve talepleri tek tek dinleyen Başkan Büyükakın, “Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık ile birlikte vatandaşımızın bize olan güvenini asla boşa çıkarmayacağız” açıklamasını yaptı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Darıca ilçesi muhtarlarıyla bir araya gelerek hizmetler konusunda öneri ve taleplerin dile getirildiği toplantıya katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay, Doğan Erol ve Hasan Aydınlık’ın yanı sıra Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da hazır bulunduğu toplantıda muhtarları tek tek dinleyen Başkan Büyükakın, “Darıca ilçemizi hep birlikte yönetiyoruz. Ekibimizle birlikte muhtarlarımızın talep ve önerilerini hayata geçirebilmek için çalışacağız” dedi.

“MUHTARLARIMIZ BİZLERİN YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZDIR”

Darıcalı muhtarlarla olan birlikteliğine Büyükşehir Belediyesi’nin Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarıyla katılan Başkan Büyükakın, muhtarlardan gelen her türlü soruya detaylı bir şekilde cevap verdi. Darıca ilçesinde bugüne kadar çok önemli hizmetler ortaya koyduklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Altyapı ve üstyapı hizmetleri konusunda önemli bir çalışma yapacağız. Darıca Belediyemizle birlikte halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için çok çalışacağız” ifadelerini sarf etti. Muhtarlarımız bizlerin yakın çalışma arkadaşıdır diyerek Darıca’nın geleceğine dönük büyük hizmetleri birlikte yapacağız vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Metro projemiz ulaşım noktasında ilçemize çok önemli bir değer katacak” şeklinde konuştu.

“BİZE OLAN GÜVENİNİ ASA BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ”

Vatandaşın sorunlarına ve taleplerine hızlı bir şekilde cevap verme adına bugünkü toplantının çok kıymetli olduğunu da özellikle söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin Türkiye’de yaşamak için tercih edilen ilk üç şehirden biri olacak hedefine ulaşması için yoğun bir tempoda çalıştıklarını dile getirdi. İnsanımıza hizmet etmemiz de bize destek olan tüm muhtarlarımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyorum diyen konuşan Başkan Büyükakın, “Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık ile birlikte vatandaşımızın bize olan güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Çok çalışıyoruz, çalışacağız ve yorulmayacağız. İnsanımıza hizmet ettikçe mutlu ve enerji alıyoruz” dedi. Darıcalı muhtarlarla olan toplantı çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.





