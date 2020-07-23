Büyükakın, Gölcük köylerinde



Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük’ün Hamidiye, Mamuriye ve Siretiye köylerinde vatandaşlarla buluştu ve “Kentimizde sağlıktan ulaşıma, tarımdan sanayiye, enerjiden çevreye kadar her alanda projelerimize hız verdik. COVİT-19 salgını da başta olmak üzere sosyal yardımlarımızda öncü olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“TÜRKİYE OLARAK MİLLETİMİZLE GÜÇLÜYÜZ”

Başkan Büyükakın, Ziyaret ettiği köylerde “Geçmişte en küçük sarsıntıda demokrasisiyle, ekonomisiyle, siyasi ve sosyal yapısıyla büyük zorluklar çeken ve durma noktasına gelen Türkiye’den; bölgesel ve küresel bir güç haline gelen bir ülke olduk “Elhamdülillah” diyen Gölcük köylerinin sakinlerine, “Türkiye olarak milletimizle güçlüyüz” vurgusu yapan Başkan Büyükakın ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle bugün ülkemiz yaşadığı tüm zorlukları bir bir atlatırken, dünyada söz sahibi bir ülke haline de gelmiştir. Bununla kalmayıp 18 yılda gerek Kocaeli’de gerekse vatanımızın her noktasında büyük hizmetler yapıldı. İşte biz de gerek kent merkezlerimizde gerekse köylerimizde çok önemli hizmetleri ortaya koyduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de hizmetlerimiz artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

“KOCAELİ DE BUNDAN GEREKLİ PAYINI ALMIŞTIR”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte reform, icraat ve değişim başlıkları altında yüzlerce proje ile hizmetin milletimizle buluştuğunu ziyaretlerinde dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her alanda destekleyen politikaları ve yatırımları hayata geçmeye devam etmektedir. Bu noktada biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü adımları devletimizin tüm kurumlarıyla atıyoruz. Pandemi sürecinde gördüğümüz ve halkımızın büyük takdirini toplan sağlık sistemimiz bugün buradaki vatandaşlarımızı da bir kez daha memnun etmiştir. Hastanelerde artık rehin kalmayan vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımıza bu sistemin oluşmasında katkı sağlayan herkese dua etmektedir. Şunu da belirtmek isterim ki sağlık hizmetlerimizin standardı dünya ortalamasının üzerine çıkmıştır. Kocaeli’de bundan gerekli payını almıştır, almaya da devam etmektedir. Kocaeli şehir hastanemiz bu konuda tüm vatandaşlarımıza çok önemli hizmetleri de önümüzdeki süreçte verecektir” açıklamasını yaptı.

“ÜLKEMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR”

Vatandaşların, terörle mücadele başta olmak üzere ülkenin çıkarlarını yurt dışında da koruyan bir Türkiye’nin varlığından duydukları güven ve mutluluğu dile getirmeleri üzerine Başkan Büyükakın ise, “Bugün birçok coğrafyada büyük fedakârlıklarla operasyon yürüten bir ordumuz var. Gerek mazlumların gerekse bizi köşeye sıkıştırmak isteyenlerin planlarını altüst eden bir ülkede yaşıyoruz. Terörle mücadeleden uyuşturucu tüccarlarıyla mücadeleye, tarihi başarılara imza atıldığını görmek bizleri çok gururlandırıyor. Bir de savunma sanayisinde yerlilik oranlarının yüzde yetmişlere çıkması da ülkemizin gücüne güç katmaktadır. İHA, SİHA, AKINCI TİHA, AKSUNDUR İHA gibi atılan büyük adımlar bizleri bölgesinde çok güçlü bir konuma yükseltmiştir. ATAK taarruz ve taktik keşif helikopterlerizin teslimatı yapılmaya devam etmektedir” diye konuştu.