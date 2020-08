Büyükakın, “Önce insan, önce genç dedik”

Devletin tüm kurumlarıyla en üst düzeyde uyum içerisinde çalıştıklarını ziyaretlerde dile getiren Başkan Büyükakın, “Spordan turizme, kültürden aileye, gençlerden yaşlılara, sosyal hizmetlerden eğitime kadar her alanda yoğun bir gündemle çalışıyoruz” dedi. “Her an olduğu gibi Kovid-19 salgını nedeniyle devletimizin bütün kurumları ve Büyükşehir Belediyesi olarak bizler tüm imkânlarıyla halkımızın yanında yer almıştır, almaya da devam edecektir” diyerek ziyaretlerde pandemi sürecine de dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Hemşerilerimizden bir kez daha, ‘TMM’ diye ifade ettiğimiz, temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı şekilde uymasını istiyoruz” hatırlatmasını yaptı.

“HER BAŞARIDA ÖZ GÜVENLERİ DAHA DA ARTIYOR”

Eğitim başta olmak üzere gençlerin ilgi duyduğu her alanda destek olmak için de gayret ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Sivil toplum kuruluşlarımız başta olmak üzere yerel yönetimler olarak bizler de topyekûn bizden sonraki nesillere her bakımdan daha güvenli ve yaşanabilir bir Türkiye ve Kocaeli için daha fazla çalışacağız. Ülkemizin gelişme gösterdiği her alan, yakaladığı başarılar toplumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Hele ki gençlerimizin, kazanılan her başarıda öz güvenleri daha da artmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak dün nasıl gençlerimizin yanında olduysak, bugün ve yarın da yanı başlarında olacağız. Biz önceliğimizi dile getirirken hep önce insan ve önce genç dedik. Bundan sonra da her projemizde ve icraatımızda insan ve genç merkezli olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.