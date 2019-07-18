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Büyükakın’dan Başkan Bıyık’a ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a iadei ziyarette bulunarak hayırlı olsun temennisini iletti.

Büyükakın'dan Başkan Bıyık'a ziyaret

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:04

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bir dizi temaslarda bulunmak için Darıca’ya geldi. İlk olarak AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden Büyükakın’a Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşlik etti. Büyükakın ve Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay’a teşekkür ziyareti gerçekleştirirken 31 Mart yerel seçimlerinde elde edilen başarıdan dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Ziyaret nedeniyle mutluluğunu dile getiren İlçe Başkanı Acay, Büyükakın ve Bıyık’a nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

BIYIK: “TEŞKİLATLAR OLMAZSA OLMAZIMIZ”

Ziyarette konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, teşkilatla her zaman iç içe olacağını ifade ederek “Teşkilatlar bizim için olmazsa olmaz. Yıllardır içinizde olan biri olarak sizden kopmadan ve sizi mahcup etmeden milletimize hizmet etmek için çalışacağız. Ben teşkilatlarımıza verdiği değerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Her zaman iç içe olarak daha güzel yarınlar için çalışacağız” diye konuştu.

BÜYÜKAKIN: “BİRLİKTE BAŞARDIK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise yaptığı konuşmada AK Parti Darıca İlçe Teşkiatı’na seçimlerde gösterdiği başarı nedeniyle teşekkür etti ve şöyle devam etti: “Bu bir iadei ziyaret ama asıl geliş sebebim sizlere teşekkür etmek. Seçim sürecinde var gücünüzle çalıştınız. Gece gündüz çalışarak seçimden birlikte başarılı çıktık. Teşkilatı önemsemeyen, teşkilatla bağı olmayan belediye başkanı kökü olmayan ağaca benzer. Bizler sizin sayenizde halkımızla buluşuyoruz. 31 Mart seçimlerinde bizlere vermiş olduğunuz destek nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum.”

BAŞKAN BIYIK’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, teşkilat ziyaretinin ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, ilçe yönetimi ve belediye meclis üyelerinin yer aldığı ziyaret oldukça samimi bir ortamda gerçekleşirken Başkan Bıyık, ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bıyık, Büyükşehir ile el ele vererek Darıca için çalışacaklarını ifade ederek Darıca’ya verdiği destek için de Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’a teşekkür etti.

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