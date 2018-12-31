Büyükşehir Sokak Hayvanlarını Unutmadı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı. Soğuk hava şartlarında ve karla kaplı alanlarda, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla Büyükşehir ekipleri kenti sokak sokak gezerek havyanlara kuru mama dağıtımı yapıyor. Çalışmalar kapsamında Umuttepe, Kartepe ve Ketenciler Barajı çevresindeki sokak hayvanlarına onlarca kilo kuru mama dağıtıldı.



KONTROL ALTINDA TUTULUYOR



Kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını, Büyükşehir Belediyesi ekipleri belirli aralıklarla kontrol altında tutuyor. Sokaklarda ve özellikle şehir merkezi dışında yaşayan sokak hayvanları, yoğun kar yağışında yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri sürekli olarak sokak hayvanları için çalışmalar gerçekleştirerek, soğuk kış aylarını rahatça geçirmeleri için mama dağıtımı yapıyor.