Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı.
KONTROL ALTINDA TUTULUYOR
Kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını, Büyükşehir Belediyesi ekipleri belirli aralıklarla kontrol altında tutuyor. Sokaklarda ve özellikle şehir merkezi dışında yaşayan sokak hayvanları, yoğun kar yağışında yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri sürekli olarak sokak hayvanları için çalışmalar gerçekleştirerek, soğuk kış aylarını rahatça geçirmeleri için mama dağıtımı yapıyor.
Büyükşehir Sokak Hayvanlarını Unutmadı!
Büyükşehir, kar yağışı ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına kuru mama dağıtıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı.