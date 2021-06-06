Büyükşehir yaşlı çiftin yardımına koştu

Kandıra’da ikamet eden ve ilerleyen yaşları nedeniyle gündelik faaliyetlerini yerine getiremeyen çiftin yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesinde yaşayan yaşlı çiftin yardımına koştu. İlerleyen yaşları nedeniyle gündelik faaliyetlerini yerine getiremeyen çiftin yaşam koşulları iyileştirildi.





YAŞLI ÇİFT EMİN ELLERDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesinden gelen ihbarın ardından harekete geçti. İlerleyen yaşları nedeniyle gündelik faaliyetlerini yerine getiremeyen yaşlı çiftin evine Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri gönderildi. Giden ekipler yaşlı çiftin zor koşullar altında yaşadığını ve gündelik faaliyetlerini yerine getiremediğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı çift için seferberlik başlatıldı.





MUAYENE ETTİRİLDİLER

Sağlık durumunu göz önünde bulundurarak 89 yaşındaki Asiye Teyze’nin muayene olmasını sağladı. Ardından, yemek yapabilecek durumda olmayan çift Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Gönül Kazan’ projesine dâhil edildi. Günlük iki öğün olacak şekilde hazır yemek verilmeye başlandı. Sonrasında, fiziki olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ev içerisinde gerekli tadilatlar yapıldı ve yaşlı çifte ayni yardımda bulunuldu. ‘Hayata Tutun’ projesi kapsamında yaşları ve sağlık durumları dikkate alınarak düşme risklerine karşı banyo ve tuvalet içerisinde gerekli önlemler alındı. Çiftin belirli aralarla evleri temizlenmeye başlandı.





“DOĞURAN ANAYA, BÜYÜTEN BABAYA HELAL OLSUN”

Sunulan hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getiren 89 yaşındaki Asiye teyze; “Ocaktan yemek alırken elim tutmuyor, döküyorum. Allah razı olsun. Yardımımıza yetiştiniz. Vesile olan herkesten Allah razı olsun” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a hususi olarak teşekkür eden Asiye Teyze, “Allah razı olsun belediye başkanından. Tayyip Erdoğan’ı da belediye başkanını da çok severim. Ölmeden belediye başkanını bir görsem dedim. Öldüğümde gam yemem. Geldi beni görmeye. Doğuran anaya, büyüten babaya helal olsun.” şeklinde konuştu.





HAYATA TUTUN

Hayata Tutun projesiyle 65 yaş üstü bireylerin düşme risklerine karşı evlerinde basit önlemler alınarak düşmelerin önüne geçiliyor. Proje kapsamında 65 yaş üstü bireylerin evlerine banyo içi sabit tutunma barı, banyo içi tabure, klozet kenarı hareketli tutunma barı, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma ve tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı yapılıyor.





GENİŞ AİLEM

Geniş Ailem projesiyle Kocaeli’de ikamet eden 60 yaş üstü veya engelli olan, dışa bağımlı konularda yardımcı kimsesi olmayan, sosyal destek sistemi yetersiz olan vatandaşlara; sağlık, sosyal ve resmi işlemlere destek konusunda refakat hizmeti veriliyor.





EV TEMİZLİĞİ HİZMETİ

Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan engelli, yaşlı, kimsesiz ve yatalak olan vatandaşlara ev temizliği hizmeti veriliyor. Maddi imkânsızlıklardan, kimsesizlikten veya hastalıktan dolayı oluşan olumsuzlukları önlemek amacı ile hayata geçirilen hizmetten yararlanabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı merkezi ile irtibata geçiliyor. Bilgisi alınan hasta vatandaşın evine sosyal incelemeye gidiliyor. Gerekli şartların oluştuğu tespit edilen kişiler hakkında kararlar alınarak, ekipler tarafından periyodik olarak hizmet veriliyor.





GÖNÜL KAZAN

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler tarafından yürütülen proje ile hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek güçten yoksun ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere çevresinden destek alamayan kişilere günlük iki öğün olacak şekilde hazır yemek ulaştırılıyor. Bu kişilerin evlerine kadar teslim edilen gıdalar sayesinde, herhangi bir yere gitmek zorunda kalmadan, zahmetsiz bir şekilde sağlıklı yiyeceklerle beslenmeleri sağlanıyor.