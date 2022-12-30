İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir yılbaşı için tüm önlemleri aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içinde geçirmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Büyükşehir yılbaşı için tüm önlemleri aldı

30 Aralık 2022 Cuma 11:57

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yılbaşını huzur ve güvenlik içinde karşılamaları, hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, şikâyetlerin zamanında değerlendirebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı. 


EKİPLER GÖREV BAŞINDA OLACAKLAR

Vatandaşların yeni yıla huzurlu ve rahat girebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tüm önlemleri aldı. Büyükşehir Belediyesi çeşitli birimlerden nöbetçi ekipler oluşturdu. Özellikle acil durumlar için nöbetçi ekip sayıları arttırıldı.


ZABITA DEVRİYE VE DENETİM

Yılbaşı akşamında Zabıta Dairesi Başkanlığı 45 Trafik ve 35 İhtisas Zabıta ekibiyle sahada olacak. İhtisas Zabıta ekipleri sorumlu oldukları güzergâhlarda yaya ve araçlı devriyeler atacak. Ayrıca İhtisas Zabıta ekipleri işyerlerinde, Trafik Zabıta ekipleri güzergâhlarda denetimlerini sürdürecek. Ekipler trafik akışında bir aksaklık yaşanmaması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışacak. 


İTFAİYE TEYAKKUZDA

Türkiye’nin en donanımlı ve tecrübeli itfaiye teşkilatı olan Kocaeli İtfaiyesi yılbaşı akşamında her zaman olduğu gibi görev başında olacak. Kocaeli İtfaiyesi 17 itfaiye istasyonu, 6 gönüllü itfaiye müfrezesi, 154 personelle görev başında olacak. 


İSU 70 PERSONELLE SAHADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU da yılbaşı akşamı için tüm hazırlıklarını tamamladı. İSU, yılbaşı akşamında 12 ilçede 70 personel 42 araçtan oluşan 19 ekip kurdu. Olası acil durumlara bu ekipler müdahale edecek.




HASTA NAKİL AMBULANSLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ambulanslarda görevde olacak. Ambulanslardan hizmet almak isteyen vatandaşların 153 numaralı Büyükşehir Çağrı merkezini araması yeterli. 



Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimler ve telefonları şöyle:


Alo Zabıta: 153 ve 325 86 25

İtfaiye: 112 ve 318 28 00

Su Arıza: 185

Ambulans: 153


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Şayir’den yeni yıl mesajı Başkan Şayir’den yeni yıl mesajı
KOBİS’le 2022’de 22 milyon dk pedal çevirdik KOBİS’le 2022’de 22 milyon dk pedal çevirdik
ASKON KOCAELİ SOSYAL MARKET PROJESİNE DESTEK OLDU ASKON KOCAELİ SOSYAL MARKET PROJESİNE DESTEK OLDU
Kocaeli Valisi Yavuz hamisi olduğu çocukları makamında ağırladı Kocaeli Valisi Yavuz hamisi olduğu çocukları makamında...
Kocaeli Valisi Yavuz Kocaeli Valisi Yavuz "Halk Günü" buluşmalarında...
Darıca afetlere karşı bilinçlendi; Afetlere karşı 300 kişiyle tehlike analizi Darıca afetlere karşı bilinçlendi; Afetlere karşı...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Başkan Şayir’den yeni yıl mesajı
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir yeni yıl münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Haberi Oku