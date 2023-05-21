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Büyükşehir Yol Bakım Timi her yere yetişiyor

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, çalışmalarıyla en ufak bir aksaklığa sebebiyet vermeden, yaya kaldırımı ve yollarda oluşan sorunu gideriyor

Büyükşehir Yol Bakım Timi her yere yetişiyor

21 Mayıs 2023 Pazar 13:35

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, hızlı ve etkili müdahalelerle kent genelinde bakım, onarım ve yapım çalışmalarıyla en ufak bir aksaklığa sebebiyet vermeden, yaya kaldırımları ve yollarda oluşan sorunu gideriyor. Yollarda veya kaldırımlarda meydana gelen deformasyonlar Yol Bakım Timi tarafından bakım ve onarımdan geçirilerek ulaşım noktasındaki problemler ortadan kaldırılıyor.


HIZLI, ETKİN VE PRATİK ÇÖZÜMLER

si Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi,  kent genelinde başta ana arterler, bulvar ve caddeler ile köy yollarında, kaldırımlarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları ile hızlı, etkin, pratik çalışmalarla yaya ve araç trafiğini de aksatmadan bakım ve onarım yapıyor. 153 Çağrı Merkezine vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler, gerekse Büyükşehir Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin tespitleri sonrası müdahale edilerek hızlı bir şekilde çözüm getiriliyor. Oluşan bozulmaların yaya ve araçlara zarar vermemesi için çalışmalarını süratle yapan Yol Bakım Timi, yayaların ve araçların sağlıklı ve konforlu bir şekilde ulaşım olanaklarından faydalanmasını sağlıyor.

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