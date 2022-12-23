Büyükşehir’den unutkanlık ve alzheimer taraması





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Seka Maide Restaurant’ta gerçekleştirdiği “Unutkanlık ve Alzheimer” adlı etkinlikte Kocaeli Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybala Neslihan Alagöz ile söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide Alagöz, öğrencileriyle birlikte programa katılım sağlayan 65 yaş üstü kişilere “Nörolojik Mental Tarama Testi” yaptı. Etkinlikte gerçekleştirilen test sonuçları Kocaeli Üniversitesi Nöroloji Polikliniği uzmanları tarafından değerlendirilerek, çıkan tarama sonuçları Büyükşehir Belediyesi’yle paylaşılacak. Paylaşılan sonuçların gerekli takibi yaşlı birimi tarafından yapılarak, ihtiyaç duyulan sosyal destek hizmeti sürdürülmeye devam edilecek.

UNUTKANLIK ÇAĞIMIZIN CİDDİ BİR SORUNU

Her geçen gün büyüyen “Hayatın İçindeyim” projesine konuşmacı olarak onurlandıran öğretim üyesi Alagöz, “Bu tür sosyal ortamlarda bir araya gelip hayatı paylaşmak, bizleri de çok mutlu ediyor. Unutkanlık ve alzheimer üzerine konuşacağız. Ardından sizlere sorular soracağız. Unutkanlık çağımızın ciddi bir sorunu haline geldi. Pek çok hastalığın bir bulgusu olarak karşımıza çıkıyor. Pandemi döneminde yaşadığımız sosyal izolasyonla birlikte toplumda çok büyük bir patlama oluştu. Acaba ben bunadım mı, acaba ben Alzheimer mı oldum sorularını sormaya başladık. Genci, yaşlısı herkesi etkileyen bir durum ortaya çıktı. Unutkanlık hafızayı ilgilendiren bir durum. Bellek dediğimiz hafıza dediğimiz alanda bulunan bilgilerimizin bir şekilde yok olması. Aslında belleğimize çağırmadığımız tekrarlamadığımız bilgileri unuturuz. Pek çok hastalık sürecinde unutkanlık karşımıza çıkacak. Her unutkanlığın bir hastalık göstergesi olmadığını da bileceğiz’’ dedi.





UNUTKANLIK YAPAN NEDENLER?

Alagöz, “Unutkanlık yapan nedenler arasında ilk sırada ruhsal sıkıntılar ve depresyon hali yer alıyor. Pandemi döneminde ruhsal sıkıntıya kapıldık. Onun haricinde kaygı bozuklukları da bizi zorladı. Çevremizde pek çok kişi hasta oldu. Yakınlarımızı kaybettik. Dışarılara çıkmadık. Kaygı bozukluğu sürecinde de unutkanlık yaşadık. Bazı vitamin eksiklikleri (B12 ve folat), Guatr bezi bozukluklarında triod dediğimiz, beyin damar hastalıklarında mesela damar tıkanıklığında, felç geçirilmesinin akabinde unutkanlıkla geçen bir zaman yaşanabiliyor. Beyin tümörleri hiç anlaşılmaz. Hafif hafif unutkanlıkla başlar” ifadelerine yer verdi.





ALZHEİMER HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİ ÖNEMLİ

Alzheimer hastalığının 65 yaşından önce görülme oranının yüzde 5 olduğunu ifade eden Alagöz, sözlerine şöyle devam etti; ‘’65 yaşından sonra yüzde 10, 85 yaşından sonra yüzde 50 görülme oranı var. Türkiye’de 70 yaş üzeri demans beklentisi yüzde 20, bunların yüzde 11’i muhtemel alzheimer olarak tahmin edilmektedir. Alzheimer hastalığı risk faktörleri önemli. 65 yaş üzerinde olmak çok önemli bir faktör. Alzheimer hastalığı kadınlarda sık görülen bir hastalık ve 35 yaşından daha erken yaşta down sendromlu bebek dünyaya getiren annelerde biraz daha sık görüyoruz. Onun haricinde sürekli kafa travması alınması, çok yüksek kan yağları, kolesterol seviyelerinin yüksek olması, şişmanlık yani obezite dediğimiz durum, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklar da risk faktörleri arasında yer alıyor. Özellikle diyabet olanlarda risk neredeyse iki katı. Mutlaka kan şekeri kontrollerini yaptırmalılar.”





ERKEN DÖNEMDE TANI KOYMAK MÜMKÜN

Bunun çağın hastalığı olduğunu belirten Alagöz, ‘’Tanı koymak için sağlık kuruluşuna başvurulması gerekli. Erken dönemde yakalarsak durdurucu tedaviler uygulayabiliyoruz. Hem hastalarımız hem yakınları açısından çok faydalı oluyor. Sizi rahatsız eden herhangi bir unutkanlığınız olursa hekiminize başvurmanızı öneriyoruz. Radyolojik tetkikler, Nöropsikolojik testler, Genetik analiz, Kan idrar gibi örnekler ile çok çeşitli testler yapılmalı. Esas olan kliniktir, erken dönemde tanı koymak mümkündür’’ açıklamasını yaptı.





HAYATIN İÇİNDEYİM PROJESİ NEDİR?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren “Hayatın İçindeyim” Projesi 65 yaş üstü fiziki ve zihni bütünlüğü olan, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilen, yaşlı bireylere sosyal ve kişisel gelişim desteği hizmeti sunmak amacıyla faaliyetler gerçekleştiriyor. Unutkanlık ve Alzheimer hastalığına yönelik tarama ve söyleşiler 12 ilçede devam edecek. Talep eden vatandaşlarımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/SosyalHizmetler/HayatinIcinden linkinden başvuru yapabilirler.





Bülten No: 2247