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Cadde çamur içinde kaldı!

Gebze Yavuz Selim Mahallesi çamur deryasına döndü.

Cadde çamur içinde kaldı!

13 Ocak 2017 Cuma 10:00

 Gazetemizin whatsapp ihbar hattına şikayette bulunan vatandaşlar, Yavuz Selim mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde İSU’nun çalışma yaptığını, ancak çalışma sonrası kazılan yollara asfalt atılmadığını belirterek, kar sonrası dün sabah yağan sağanak yağmurla birlikte, kazılardan artan toprağın çamur olarak caddeye aktığını söylediler. Caddenin çamur deryasına döndüğünü ifade eden vatandaşlar, asfalt çalışması yapılmasını istediler.

Selçuk Esmer GECAL

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