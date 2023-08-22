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Çakır ailesinin muhteşem düğünü...

Gebzespor’un efsane başkanı İlker Çakır ve Gelecek Partisi Kocaeli önceki dönem İl Başkanı ve 28.Dönem Milletvekili Adayı Serap Çakır, yakışıklı oğulları Salih Berkay Çakır’ı evlendirdi. Çakır ailesinin muhteşem düğünü, davetlileri adeta mest ederken, Salih Berkay&Esma çiftini mutlu günlerinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu da yalnız bırakmadı.

Çakır ailesinin muhteşem düğünü...

22 Ağustos 2023 Salı 09:04

Gebzespor’un efsane başkanı İlker Çakır ve Gelecek Partisi Kocaeli önceki dönem İl Başkanı ve 28.Dönem Milletvekili Adayı Serap Çakır, yakışıklı oğulları Salih Berkay Çakır’ı evlendirdi. Çakır ailesinin muhteşem düğünü, davetlileri adeta mest ederken, Salih Berkay&Esma çiftini mutlu günlerinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu da yalnız bırakmadı.

Şehrimizin saygın ailelerinden biri olan Çakır ailesi, yine ses getiren bir düğüne imza attı. Gebzespor’un efsane başkanı İlker Çakır ve Gelecek Partisi Kocaeli önceki dönem İl Başkanı ve 28.Dönem Milletvekili Adayı Serap Çakır’ın yakışıklı oğulları Salih Berkay Çakır, gönlünü kaptırdığı Kılıç ailesinin güzel kızları Esma ile masallar gibi bir düğünle dünya evine girdi. Seçkin konukların yer aldığı yılın düğünü, Çakır ailesinin Darıca’da bulunan villasında gerçekleşti.



AHMET DAVUTOĞLU YALNIZ BIRAKMADI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı düğünde, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Dr.Selim Temurci, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Gebzespor Başkanı Resul Tat, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, siyasi partilerin ilçe başkanları ile il ve ilçe yöneticileri, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşlarının seçkin temsilcileri, siyaset, iş ve spor camiasının önde gelen isimleri yer aldı.

BERKAY& ESMA BİRBİRLERİNE ÇOK YAKIŞTI

Birbirlerine çok yakıştığı gözlenen yılın çifti Salih Berkay&Esma, davetlilerin alkışlarıyla piste gelirken, ilk danslarıyla kendilerini izleyenleri büyülediler. Horonlar, halaylar ve birbirinden güzel şarkılarla eğlencenin tavan yaptığı yılın düğünde davetlilere ikram edilen yemekler de beğeni topladı. Çakır ve Kılıç ailelerini birbirlerine dünür yapan muhteşem düğünde dakikalarca süren havai fişek gösterisi konukların büyük beğenisini toplarken, kusursuz düğün ‘Böyle olur Çakır’ların düğünü dedirtti.  (ÜMİT ÜLKER)

 

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