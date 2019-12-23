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Çalışmalar Başkan Bıyık’ın takibinde

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe genelinde devam eden asfalt yama ve parke çalışmalarını inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmalar Başkan Bıyık'ın takibinde

23 Aralık 2019 Pazartesi 10:09

Darıca Belediyesi tarafından başlatılan asfalt yama ve parke taşı döşeme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hava şartlarının da elverişli olmasıyla birlikte çalışmalar artarken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da mahallelerde devam eden çalışmaları denetleyerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

DARICALILARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ

Darıcalıların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Amacımız vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmak. Oluşturmuş olduğumuz asfalt yama ve yol bakım ekibimizle birlikte vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda canla başla çalışıyoruz. Darıcalı hemşerilerimiz sokaklarında çukur istemiyor. Biz de bu doğrultuda Darıca’nın bütün mahallelerinde sokak sokak çalışarak çukurları kapatıyoruz” diye konuştu. Darıca Belediyesi’nin asfalt yama çalışmasından memnun olduklarını belirten vatandaşlar da Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.


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