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Çalışmalarda Yeni Dönem!

Gebze’de faaliyet gösteren Giresun Şebinkarahisar İlçesi Gökçetaş köyü kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Çalışmalarda Yeni Dönem!

28 Aralık 2016 Çarşamba 11:02

Hafta sonu yapılan kongre de Başkan Mehmet Tunç güven tazeledi. Tek listeyle yapılan kongre önce şehitler için yapılan dualarla başlandı. Mevcut başkan Mehmet Tunç tek listeli kongreye ilgi gösteren hemşerilerine teşekkür etti. Birlik ve beraberlik içinde yapılan kongreden sonra Gökçetaşlılar, yeni dönem için de startı vermiş oldu. Tunç yeni dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili hemşerileriyle istişarelerde bulundu.

YENİ YÖNETİM KURULU

Başkan: Mehmet Tunç

Başkan yardımcısı: Rüstem Karaca

Muhasip: Ekrem Yılmaz

Sekreter: Mustafa Taşdemir

Üye: Muzaffer Günay

 
HABER :Selçuk Esmer GECAL

 

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