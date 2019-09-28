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Çat kapı geldiler, fidan dikmek için yer istediler

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çat kapı ziyaretine gelen ve fidan dikmek için yer isteyen öğrencileri makamında kabul ederek bir süre sohbet etti.

Çat kapı geldiler, fidan dikmek için yer istediler

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:56

Çayırova halkına kapılarını sonuna kadar açan, telefon numarasını vatandaşlara veren ve herkesin kolay ulaşabildiği Belediye Başkan Çiftçi’yi bir grup öğrenci çat kapı ziyaret etti. Demirsaç Ortaokulu 7-A  sınıfı öğrencileri Başkan Çiftçi’ye çat kapı ziyaret ederek fidan dikmek için yer talep ettiler. Öğrencilerin ziyaretinden ve isteğinden oldukça memnun kalan Başkan Çiftçi, çocukların ağaç, fidan ve doğa sevgisini küçük yaşlarda kazanmalarının son derece önemli olduğunu söyledi.  Daha yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova için çalıştıklarını belirten Başkan Çiftçi,  ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiği öğrencilere, çok ders çalışmalarını ve başarılı olmalarını istedi.

 

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