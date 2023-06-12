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Çatıya Çıkarken Merdivenden Düşerek Yaralandı

İzmit ilçesinde, tadilat yaptığı evinin çatısına çıktığı esnada merdivenden düşen kişi yaralandı.

Çatıya Çıkarken Merdivenden Düşerek Yaralandı

12 Haziran 2023 Pazartesi 11:51

  Olay, İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Caddesi üzerinde bulunan tadilat halindeki tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. merdiven vasıtasıyla, evinin çatısına çıktığı esnada dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten yere düştü. Bulunduğu yerden kalkamayan S.G.'nin yanına giden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ardından sedyeye alındı. Çevredekilerin de yardımıyla ambulansa taşınan yaralı, daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 




İHA
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