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Çayırova Belediyesi Atık Getirme Merkezi hizmete girdi

Daha temiz ve daha yeşil bir Çayırova için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ve Sıfır Atık Belgesi alan Çayırova Belediyesi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni de hizmete açtı.

Çayırova Belediyesi Atık Getirme Merkezi hizmete girdi

25 Eylül 2020 Cuma 11:59

Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi No:22 adresinde faaliyete başlayan atık getirme merkezinde, geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanım veya bertarafa gönderilmek üzere toplanması amaçlanıyor.

  Vatandaşların atık ilaçlar, elektronik atıklar, atık piller, bitkisel atık yağlar, giysiler, flüoresan lambalar, mobilya atıkları ve ömrünü tamamlamış lastikler        gibi atıkları getirebileceği söz konusu tesiste ayrı olarak biriktirilecek atıklar doğa için geri dönüştürülmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin ve lisans almış firmalara yönlendirilecek.

Doğa dostu projenin sürdürülebilmesi ve atıkların çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi adına vatandaşlara çağrıda bulunan Çayırova Belediyesi yetkilileri, merkezin  8:30 ile 17:30 saatleri arasında hizmet verdiğini bildirdiler. Yetkililer, söz konusu atıkları türlerine göre ayrı toplayan vatandaşların Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Servisinin 0531 382 51 50 numaralı “Sıfır Atık Whatsapp Hattı” ndan yetkililerle irtibata geçebileceğini ifade ettiler.






 

 

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