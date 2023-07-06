İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Belediyesi, Basketbolda Transfere Hız Kazandırdı

İki yılda iki şampiyonluk alarak büyük başarılara imza atan Çayırova Belediyesi Basketbol takımı, birinci lig mücadelesi için kadroyu şekillendirmeye başladı.

Çayırova Belediyesi, Basketbolda Transfere Hız Kazandırdı

06 Temmuz 2023 Perşembe 16:45

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ‘Spor kenti Çayırova’ vizyonun en güzel örneklerinden olan ve üst üste iki sezonda iki şampiyonluk alarak, Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Çayırova Belediyesi Basketbol takımı, yeni sezon öncesinde kadroyu şekillendirmek üzere düğmeye bastı. İç transferde geçtiğimiz sezonun şampiyonluğunda pay sahibi olan isimlerle kontrat tazeleyen Çayırova Belediyesi, yeni bir koçla da anlaştı. Dış transfere de harekete geçen Çayırova Belediyesi, iki yeni takviyeyle takımını güçlendirdi.


TAKIM FATİH EMRE GEZER’E EMANET

Bu sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne yükselmek için mücadele edecek Çayırova Belediyesi takımı tecrübeli baş antrenör Fatih Emre Gezer’e emanet etti. Bugüne kadar birçok önemli takımı çalıştıran Gezer, son olarak Semt 77 Yalovaspor’un baş antrenörlüğü görevini üstlenmişti. 


ŞEKEROĞLU VE ENGİN KADROYA DAHİL OLDU

Transfer çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi, önemli iki ismi kadrosuna kattı. Son olarak Sigortam.net takımında forma giyen Cenk Şekeroğlu ile geçtiğimiz sezon Petkim Spor’da mücadele eden Ömercan Engin, yeni sezonda Çayırova Belediyesi için parkede ter dökecek.


5 İSİMLE KONTRAT TAZELENDİ

ş transferde önemli isimleri kadrosuna katan Çayırova Belediyesi Basketbol takımı, geçtiğimiz sezon takımda mücadele eden 5 önemli isimle kontrat tazeledi. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Serhat Uğur, Can Altıntığ, Sebo Göndür, Batuhan Güngör ve Kutay Akpulat’la, Türkiye Basketbol Ligi’nde de yola devam edilecek.  


 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hazırlık Maçı: Galatasaray: 3 - Hull City: 4 Hazırlık Maçı: Galatasaray: 3 - Hull City: 4
55 Metre Uzunluğunda Yükle Kavşaktan Geçemedi, Yolda Kaldı 55 Metre Uzunluğunda Yükle Kavşaktan Geçemedi,...
Virajı Alamayan Tır Devrildi: Araçta Sıkışan Sürücü Kazayı Hafif Sıyrıklarla Atlattı Virajı Alamayan Tır Devrildi: Araçta Sıkışan...
Kimsesiz Kıymet'in Kocası Hakim Karşısında: Kimsesiz Kıymet'in Kocası Hakim Karşısında: "Beni...
Yılan ihbarı İtfaiye Ekiplerini Harekete Geçirdi Yılan ihbarı İtfaiye Ekiplerini Harekete Geçirdi
Tarımda İlk Olan Sistemde Hasat Heyecanı Tarımda İlk Olan Sistemde Hasat Heyecanı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Hazırlık Maçı: Galatasaray: 3 - Hull City:...
Gönül Efe - Mehmet Ekrem Ceylan - Ömer Faruk Kıyak

Haberi Oku