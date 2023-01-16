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Çayırova Belediyesi ilk yarıyı lider bitirdi

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi 9. hafta karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Üsküdar Belediyesi’ni 88-83 yenerek ilk yarıyı lider bitirdi.

Çayırova Belediyesi ilk yarıyı lider bitirdi

16 Ocak 2023 Pazartesi 14:10

  Türkiye Basketbol 2. Ligi 9. haftasında Çayırova Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen karşılaşmayı Çayırova temsilcisi, tecrübeli oyuncularıyla kazanmasını bildi. Yeni transfer Can Altıntığ, 34 dakika sahada kalarak takımına 16 sayı katkı sağladı. Yeşil-beyazlı ekip, hızlı başladığı mücadelede ilk periyodu 27-20 önde kapattı. İkinci periyotta güzel oyununu sürdüren Çayırova Belediyesi, devre arasına 50-42’lik skorla rakibinin 8 sayı önünde girdi. Maçtan kopmayan ev sahibi Üsküdar Belediyesi, 3. periyotta farkı 5’e düşürdü. Her şeyin final periyoduna kaldığı maçın son bölümü nefes kesti. Çayırova Belediyesi, tecrübeli oyuncularıyla sonuca giderek maçı kazandı. Bu sonucun ardından puanını 17’ye yükselten Çayırova temsilcisi gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı. Mücadeleyi takip edenler arasında Çayırova Belediyesi Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Başkanı Hasan Akan ve Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu da yer aldı. 
  Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol 2. Ligi 10. hafta mücadelesinde 21 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’de evinde Yalova Acar Spor ile karşılaşacak. 
  


İHA
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