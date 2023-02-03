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Çayırova Belediyesi karla mücadeleye hazır!

Çayırova Belediyesi, olumsuz hava koşulları ve kar yağışına karşı tüm önlemlerini aldı.

Çayırova Belediyesi karla mücadeleye hazır!

03 Şubat 2023 Cuma 15:30

Karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için 24 saat teyakkuz halinde olacak ve çalışmalarını sürdürecek. 7/24 görev başında olacak belediye ekipleri, ulaşımın kesintisiz sağlanması, don ve buzlanma riskine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, gece gündüz küreme ve tuzlama çalışması yapacak. 3 vardiya olarak 83 kişiyle görev yapacak karla mücadele ekibi; 5 kepçe traktör, 3 tuzlama robotu, 1 traktör, 6 kamyonet, 2 kamyon, 2 greyder ve 2 arazi aracı ve 3 binek araçla olası kar yağışında vatandaşların mağdur olmaması ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için 24 saat teyakkuz halinde olacak. 

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