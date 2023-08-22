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Çayırova Belediyesi kırtasiye yardımı yapacak

Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik kırtasiye malzemesi yardımı gerçekleştirecek.

Çayırova Belediyesi kırtasiye yardımı yapacak

22 Ağustos 2023 Salı 12:49

  Çayırova Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde ailelere destek olmak için düğmeye bastı. Bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı gerçekleştirecek olan Çayırova Belediyesi, eğitime bir destek daha sağlamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılacak kırtasiye malzemesi yardımıyla, yeni eğitim-öğretim döneminde çocukların yüzleri gülecek. Çayırova Belediyesi, kırtasiye malzemesi desteğinin hazırlıkların tamamlanmasının ardından yapılacağını açıkladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Çayırova Belediyesi’nden yardım alan tüm ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımının yapılacağını belirtti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde kaydı bulunmayan, ancak kırtasiye malzemesi desteğinden faydalanmak isteyen ve gerekli şartları taşıyan ihtiyaç sahibi ailelerin Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurması gerekiyor. Başvuru tarihi 28 Ağustos olarak açıklandı. 
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